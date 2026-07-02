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В Україні зафіксували історичні спекотні рекорди: де і коли було найгарячіше (карта)

16:16 02.07.2026 Чт
2 хв
Початок липня "накрив" деякі міста рекордною спекою
aimg Ірина Костенко
У деяких містах спека встановила нові рекордні значення (фото ілюстративне: Getty Images)

Перший день липня продовжив випробовувати українців рекордною спекою. В окремих обласних центрах стовпчики термометрів перетнули попередні історичні позначки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де в Україні зафіксували нові температурні рекорди

За даними експертів УкрГМЦ, нові температурні рекорди були зафіксовані:

  • впродовж 1 липня 2026 року;
  • у шістьох обласних центрах.

Повідомляється, що в деяких областях України денні максимуми знову побили свої попередні історичні рекордні значення (для цієї дати).

Виходячи з даних метеорологічних станцій, впродовж цього дня перевищення історичних значень температури становило від 0,1 до 2,9°C.

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В цілому нові температурні рекорди впродовж першого дня липня зафіксували в таких облцентрах:

  • Сімферополь - 35,9°C;
  • Луцьк - 35,3°C;
  • Ужгород - 35,2°C;
  • Львів - 35,1°C;
  • Рівне - 34,0°C;
  • Тернопіль - 33,6°C.

Нові температурні рекорди в обласних центрах, зафіксовані 1 липня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

В УкрГМЦ уточнили, що дані з метеорологічної станції Сімферополь - доступні з Глобальної системи телезв'язку Всесвітньої метеорологічної організації.

Крім того, з українцями поділились посиланнями на сторінки у соціальних мережах інших обласних (регіональних) центрів з гідрометеорології.

Саме там можна знайти інформацію про актуальні "місцеві" температурні рекорди, встановлені для окремих дат.

В яких областях спека спаде вже завтра

У п'ятницю, 3 липня, деякі області України накриє холодний атмосферний фронт.

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко раніше пояснила, що він не лише принесе короткочасні дощі з грозами (місцями - також зі шквалами), але і "зіб'є" до комфортної температуру повітря:

  • у західних областях;
  • у Житомирській області;
  • у Київській області;
  • у Вінницькій області.

Там впродовж дня очікується близько +24...+29°С.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спека в Україні б'є рекорди та розповідали, в яких областях і містах спеціалісти зафіксували нові історичні температурні максимуми у понеділок, 29 червня, та вівторок, 30 червня.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Читайте також, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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