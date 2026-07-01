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Спека б'є рекорди. В яких областях України нові історичні максимуми (карта)

14:54 01.07.2026 Ср
2 хв
За день температурні рекорди зафіксували в 11 обласних центрах
aimg Ірина Костенко
Спека б'є рекорди. В яких областях України нові історичні максимуми (карта) Спекотна погода встановила нові температурні рекорди у різних містах (фото ілюстративне: Getty Images)
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Впродовж 30 червня хвиля аномальної спеки, що накрила Україну, встановила низку нових температурних рекордів. Денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні значення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Рекорди дня: 30 червня 2026 року нові температурні максимуми зафіксували в 11 обласних центрах України.
  • Масштаб аномалії: денна температура перевищила попередні історичні показники для цієї дати на 0,1-4,2°C.
  • Найбільша температура: максимальне рекордне значення впродовж дня зафіксували в Миколаєві (38,3°C).
  • Додатково: детальні дані про локальні температурні рекорди можна знайти на офіційних сторінках регіональних гідрометцентрів у соцмережах.

Масштаб температурних аномалій

Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, впродовж 30 червня 2026 року нові температурні рекорди було встановлено в 11 обласних центрах.

Українцям пояснили, що в цих областях денні максимуми "знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати".

Повідомляється також, виходячи з даних різних метеорологічних станцій, що впродовж цього дня перевищення історичних температурних значень становило від 0,1 до 4,2°C.

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Де саме оновились температурні рекорди

Виходячи з опублікованої Укргідрометцентром мапи (на якій відображені рекордні значення в обласних центрах), нові температурні максимуми впродовж 30 червня спостерігались:

  • в Миколаєві - 38,3°C;
  • у Херсоні - 36,9°C;
  • в Ужгороді - 36,5°C;
  • в Рівному - 34,9°C;
  • в Тернополі - 34,8°C;
  • в Кропивницькому - 34,7°C;
  • у Львові - 34,5°C;
  • в Луцьку - 34,3°C;
  • у Вінниці - 34,3°C;
  • в Житомирі - 33,5°C;
  • у Хмельницькому - 32,4°C.

Спека б'є рекорди. В яких областях України нові історичні максимуми (карта)Температурні рекорди в обласних центрах України, зафіксовані 30 червня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

В Укргідрометцентрі поділились також посиланнями на сторінки інших обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології у соціальних мережах.

Там можна знайти інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат.

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