Спека б'є рекорди. В яких областях України нові історичні максимуми (карта)
Впродовж 30 червня хвиля аномальної спеки, що накрила Україну, встановила низку нових температурних рекордів. Денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні значення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Рекорди дня: 30 червня 2026 року нові температурні максимуми зафіксували в 11 обласних центрах України.
- Масштаб аномалії: денна температура перевищила попередні історичні показники для цієї дати на 0,1-4,2°C.
- Найбільша температура: максимальне рекордне значення впродовж дня зафіксували в Миколаєві (38,3°C).
- Додатково: детальні дані про локальні температурні рекорди можна знайти на офіційних сторінках регіональних гідрометцентрів у соцмережах.
Масштаб температурних аномалій
Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, впродовж 30 червня 2026 року нові температурні рекорди було встановлено в 11 обласних центрах.
Українцям пояснили, що в цих областях денні максимуми "знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати".
Повідомляється також, виходячи з даних різних метеорологічних станцій, що впродовж цього дня перевищення історичних температурних значень становило від 0,1 до 4,2°C.
Де саме оновились температурні рекорди
Виходячи з опублікованої Укргідрометцентром мапи (на якій відображені рекордні значення в обласних центрах), нові температурні максимуми впродовж 30 червня спостерігались:
- в Миколаєві - 38,3°C;
- у Херсоні - 36,9°C;
- в Ужгороді - 36,5°C;
- в Рівному - 34,9°C;
- в Тернополі - 34,8°C;
- в Кропивницькому - 34,7°C;
- у Львові - 34,5°C;
- в Луцьку - 34,3°C;
- у Вінниці - 34,3°C;
- в Житомирі - 33,5°C;
- у Хмельницькому - 32,4°C.
Температурні рекорди в обласних центрах України, зафіксовані 30 червня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
В Укргідрометцентрі поділились також посиланнями на сторінки інших обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології у соціальних мережах.
Там можна знайти інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат.
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