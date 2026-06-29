Спека зашкалює. В Україні зафіксували більше 20 температурних рекордів (список міст)
Кінець червня в Україні відзначився справжньою спекою, яка вже встигла оновити температурні максимуми у різних локаціях. Місцями стовпчики термометрів вдень показували більше +36°C.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Масштаб: за чотири дні (з 25 по 28 червня) в Україні зафіксували 22 температурні рекорди у 12 містах.
- Пік спеки: найбільша кількість оновлених історичних максимумів припала на неділю, 28 червня - одразу 11 рекордів.
- Причина: аномальна спека прийшла в Україну з північних районів Африки через південну та центральну Європу.
- Прогноз: синоптики попереджають, що 29-30 червня на Правобережжі температура може сягати +35...+38°C, що становить небезпеку для здоров'я.
Коли та скільки рекордів встановила спека
Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, низку температурних рекордів у різних областях України зафіксували у період:
- з четверга, 25 червня;
- по неділю, 28 червня.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цих дат", - пояснили українцям.
Згідно з оприлюдненою Укргідрометцентром картою, всього за цей період "назбиралось" 22 нових температурних рекорди у 12 різних містах.
Де саме зафіксували нові рекорди
25 червня рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у таких містах:
- Чернівці - 31,3°C;
- Львів - 30,2°C;
- Тернопіль - 30,0°C.
Наступного дня, 26 червня, температурні рекорди зафіксували в інших містах:
- Луцьк - 33,5°C;
- Ужгород - 33,4°C;
- Рівне - 33,1°C;
- Львів - 31,7°C.
У суботу, 27 червня, рекордні значення температури для цього дня спеціалісти відмітили у таких містах:
- Чернівці - 35,9°C;
- Ужгород - 34,6°C;
- Львів - 32,4°C;
- Вінниця - 31,4°C.
Найбільшу ж кількість температурних рекордів (одразу 11) у різних областях України зафіксували в неділю, 28 червня:
- Луцьк - 36,7°C;
- Ужгород - 36,4°C;
- Рівне - 36,2°C;
- Одеса - 36,0°C;
- Львів - 35,8°C;
- Івано-Франківськ - 35,6°C;
- Тернопіль - 35,5°C;
- Кропивницький - 35,0°C;
- Вінниця - 34,6°C;
- Житомир - 33,0°C;
- Хмельницький - 32,8°C.
Температурні рекорди в Україні у період 25-28 червня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Звідки в Україну прийшла спека
Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла раніше, що хвиля по-справжньому сильної спеки почне накривати Україну з 28 червня.
Вона пояснила, що така ситуація складається через надходження до наших територій жаркого повітря із північних районів Африки (через південну та центральну Європу).
У понеділок і вівторок (29-30 червня), температура в денні години може сягати спекотних +35...+38°С на всьому Правобережжі України.
"Якщо температура - вище +35°С - це вже вважається сильна спека. І це становить певну небезпеку", - констатувала експерт.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня нашої країни.
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