Спека зашкалює. В Україні зафіксували більше 20 температурних рекордів (список міст)

Кінець червня в Україні відзначився справжньою спекою, яка вже встигла оновити температурні максимуми у різних локаціях. Місцями стовпчики термометрів вдень показували більше +36°C.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне: Масштаб : за чотири дні (з 25 по 28 червня) в Україні зафіксували 22 температурні рекорди у 12 містах.

: за чотири дні (з 25 по 28 червня) в Україні зафіксували 22 температурні рекорди у 12 містах. Пік спеки : найбільша кількість оновлених історичних максимумів припала на неділю, 28 червня - одразу 11 рекордів.

: найбільша кількість оновлених історичних максимумів припала на неділю, 28 червня - одразу 11 рекордів. Причина : аномальна спека прийшла в Україну з північних районів Африки через південну та центральну Європу.

: аномальна спека прийшла в Україну з північних районів Африки через південну та центральну Європу. Прогноз: синоптики попереджають, що 29-30 червня на Правобережжі температура може сягати +35...+38°C, що становить небезпеку для здоров'я.

Коли та скільки рекордів встановила спека

Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, низку температурних рекордів у різних областях України зафіксували у період:

з четверга, 25 червня;

по неділю, 28 червня.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цих дат", - пояснили українцям.

Згідно з оприлюдненою Укргідрометцентром картою, всього за цей період "назбиралось" 22 нових температурних рекорди у 12 різних містах.

Де саме зафіксували нові рекорди

25 червня рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у таких містах:

Чернівці - 31,3°C;

Львів - 30,2°C;

Тернопіль - 30,0°C.

Наступного дня, 26 червня, температурні рекорди зафіксували в інших містах:

Луцьк - 33,5°C;

Ужгород - 33,4°C;

Рівне - 33,1°C;

Львів - 31,7°C.

У суботу, 27 червня, рекордні значення температури для цього дня спеціалісти відмітили у таких містах:

Чернівці - 35,9°C;

Ужгород - 34,6°C;

Львів - 32,4°C;

Вінниця - 31,4°C.

Найбільшу ж кількість температурних рекордів (одразу 11) у різних областях України зафіксували в неділю, 28 червня:

Луцьк - 36,7°C;

Ужгород - 36,4°C;

Рівне - 36,2°C;

Одеса - 36,0°C;

Львів - 35,8°C;

Івано-Франківськ - 35,6°C;

Тернопіль - 35,5°C;

Кропивницький - 35,0°C;

Вінниця - 34,6°C;

Житомир - 33,0°C;

Хмельницький - 32,8°C.

Температурні рекорди в Україні у період 25-28 червня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Звідки в Україну прийшла спека

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла раніше, що хвиля по-справжньому сильної спеки почне накривати Україну з 28 червня.

Вона пояснила, що така ситуація складається через надходження до наших територій жаркого повітря із північних районів Африки (через південну та центральну Європу).

У понеділок і вівторок (29-30 червня), температура в денні години може сягати спекотних +35...+38°С на всьому Правобережжі України.

"Якщо температура - вище +35°С - це вже вважається сильна спека. І це становить певну небезпеку", - констатувала експерт.