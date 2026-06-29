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Спека зашкалює. В Україні зафіксували більше 20 температурних рекордів (список міст)

14:04 29.06.2026 Пн
3 хв
В яких 12 містах зафіксували останніми днями історичні максимуми?
aimg Ірина Костенко
Спека зашкалює. В Україні зафіксували більше 20 температурних рекордів (список міст) Україну накрила хвиля спеки (фото ілюстративне: Getty Images)
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Кінець червня в Україні відзначився справжньою спекою, яка вже встигла оновити температурні максимуми у різних локаціях. Місцями стовпчики термометрів вдень показували більше +36°C.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Масштаб: за чотири дні (з 25 по 28 червня) в Україні зафіксували 22 температурні рекорди у 12 містах.
  • Пік спеки: найбільша кількість оновлених історичних максимумів припала на неділю, 28 червня - одразу 11 рекордів.
  • Причина: аномальна спека прийшла в Україну з північних районів Африки через південну та центральну Європу.
  • Прогноз: синоптики попереджають, що 29-30 червня на Правобережжі температура може сягати +35...+38°C, що становить небезпеку для здоров'я.

Коли та скільки рекордів встановила спека

Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, низку температурних рекордів у різних областях України зафіксували у період:

  • з четверга, 25 червня;
  • по неділю, 28 червня.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цих дат", - пояснили українцям.

Згідно з оприлюдненою Укргідрометцентром картою, всього за цей період "назбиралось" 22 нових температурних рекорди у 12 різних містах.

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Де саме зафіксували нові рекорди

25 червня рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у таких містах:

  • Чернівці - 31,3°C;
  • Львів - 30,2°C;
  • Тернопіль - 30,0°C.

Наступного дня, 26 червня, температурні рекорди зафіксували в інших містах:

  • Луцьк - 33,5°C;
  • Ужгород - 33,4°C;
  • Рівне - 33,1°C;
  • Львів - 31,7°C.

У суботу, 27 червня, рекордні значення температури для цього дня спеціалісти відмітили у таких містах:

  • Чернівці - 35,9°C;
  • Ужгород - 34,6°C;
  • Львів - 32,4°C;
  • Вінниця - 31,4°C.

Найбільшу ж кількість температурних рекордів (одразу 11) у різних областях України зафіксували в неділю, 28 червня:

  • Луцьк - 36,7°C;
  • Ужгород - 36,4°C;
  • Рівне - 36,2°C;
  • Одеса - 36,0°C;
  • Львів - 35,8°C;
  • Івано-Франківськ - 35,6°C;
  • Тернопіль - 35,5°C;
  • Кропивницький - 35,0°C;
  • Вінниця - 34,6°C;
  • Житомир - 33,0°C;
  • Хмельницький - 32,8°C.

Спека зашкалює. В Україні зафіксували більше 20 температурних рекордів (список міст)Температурні рекорди в Україні у період 25-28 червня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Звідки в Україну прийшла спека

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла раніше, що хвиля по-справжньому сильної спеки почне накривати Україну з 28 червня.

Вона пояснила, що така ситуація складається через надходження до наших територій жаркого повітря із північних районів Африки (через південну та центральну Європу).

У понеділок і вівторок (29-30 червня), температура в денні години може сягати спекотних +35...+38°С на всьому Правобережжі України.

"Якщо температура - вище +35°С - це вже вважається сильна спека. І це становить певну небезпеку", - констатувала експерт.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, ми пояснювали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня нашої країни.

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