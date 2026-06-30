Термометри зашкалюють: де в Україні спека встановила нові рекорди (повний список)

Україну накрила хвиля екстремальної спеки, яка впродовж 29 червня встановила десятки нових температурних рекордів у різних областях. В одному з міст стовпчики термометрів навіть "перестрибнули" за обіцяні синоптиками +38°C.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне: Масштаб аномалії : впродовж 29 червня 2026 року в Україні зафіксовано десятки нових температурних рекордів.

: впродовж 29 червня 2026 року в Україні зафіксовано десятки нових температурних рекордів. Рекордні облцентри : нові денні максимуми оновилися у 12 "ключових" містах України, де перевищення історичних значень становило від 0,1 до 4,8°C.

: нові денні максимуми оновилися у 12 "ключових" містах України, де перевищення історичних значень становило від 0,1 до 4,8°C. Ситуація "на місцях" : рекордну спеку, крім облцентрів, зафіксували також на багатьох інших регіональних метеостанціях Волинської, Івано-Франківської, Житомирської, Хмельницької, Київської та Миколаївської областей.

: рекордну спеку, крім облцентрів, зафіксували також на багатьох інших регіональних метеостанціях Волинської, Івано-Франківської, Житомирської, Хмельницької, Київської та Миколаївської областей. Гірський рекорд: історичний максимум температури зафіксували навіть на одній з вершин Українських Карпат.

Нові температурні рекорди в обласних центрах

Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, впродовж понеділка, 29 червня 2026 року, нові температурні рекорди було зафіксовано в 12 обласних центрах України.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.

Наголошується, що за даними метеорологічних станцій - зафіксовані перевищення на 0,1 - 4,8°C.

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Виходячи з оприлюдненої Укргідрометцентром мапи (де відображені лише рекордні значення в обласних центрах), нові температурні максимуми 29 червня спостерігались, зокрема, в таких містах:

Луцьк - 39,4°C;

Ужгород - 37,9°C;

Рівне - 37,6°C;

Івано-Франківськ - 37,5°C;

Львів - 37,4°C;

Тернопіль - 37,1°C;

Чернівці - 36,8°C;

Вінниця - 36,5°C;

Житомир - 35,6°C;

Хмельницький - 35,1°C;

Кропивницький - 34,2°C;

Чернігів - 33,1°C.

Температурні рекорди в обласних центрах України, зафіксовані 29 червня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Інші температурні рекорди у різних областях

Переглядаючи у соцмережах сторінки різних обласних / регіонального центрів з гідрометеорології, можна помітити кілька десятків інших температурних рекордів, які встановила спека впродовж 29 червня.

Так, на Волині, крім Луцька, зафіксували такі п'ять абсолютних максимумів температури повітря (за всі роки спостережень на метеостанціях):

Ковель - 38,6°С;

Володимир - 38,3°С;

Маневичі - 38,1°С;

Любешів - 38,1°С;

Світязь - 37,4°С

В Івано-Франківській області, крім облцентра, чергові температурні рекорди зафіксували 29 червня у таких трьох населених пунктах:

Коломия - 37,2°С;

Долина - 34,9°С;

Яремче - 34,5°С.

Крім того, максимальна температура повітря на Пожежевській - одній з вершин Українських Карпат - становила +26,6°С (тоді як попереднє максимальнє значення становило +23,2°С і спостерігалось у 1994 році).

У Житомирській області абсолютний максимум температури за всі роки спостережень зафіксували 29 червня не лише в обласному центрі, але і ще у чотирьох населених пунктах:

Олевськ - 37,7°С;

Звягель - 36,5°С;

Овруч - 36,2°С;

Коростень - 35,6°С.

У Хмельницькій області, за даними спостережень місцевих метеостанцій, температурні рекорди, крім облцентра, зафікасували також у таких чотирьох локаціях:

Ямпіль - 37,6°С;

Кам'янець-Подільський - 36,8°С;

Шепетівка - 36,1°С;

Нова Ушиця - 35,0°С.

У Київській області впродовж 29 червня найбільшу високу максимальну температуру повітря зафіксували на трьох метеорологічних станціях:

Пісківка - 36,6°С;

Вишгород - 34,9°С;

Чорнобиль - 34,6°С.

У Миколаївській області на тлі аномальної спеки зафіксували перевищення попередніх максимальних температур для 29 червня на двох метеорологічних станціях: