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Спека відступає, але грози несуть небезпеку: як зміниться погода в Україні завтра

13:02 02.07.2026 Чт
3 хв
Яким областям у п'ятницю дихати нарешті стане легше?
aimg Ірина Костенко
Спека відступає, але грози несуть небезпеку: як зміниться погода в Україні завтра На Україну насувається негода (фото ілюстративне: Getty Images)
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Впродовж 3 липня деякі області України накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе не тільки зниження температури, але й короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне:

  • Зміна погоди: 3 липня в Україні буде "діяти" холодний атмосферний фронт, який послабить спеку.
  • Опади: короткочасні дощі та грози ймовірні майже всюди (крім сходу), місцями можливі шквали.
  • Температура: у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях повітря вдень прогріється до +24...+29°С, на решті території - до +34°С.
  • Застереження: негода може наробити лиха, тож для паркування авто краще обирати безпечні місця, а метеозалежним людям - ставитись до себе уважніше.

Де опадів 3 липня буде найменше

Згідно з інформацією експерта, на погоду впродовж 3 липня впливатиме діяльність холодного атмосферного фронту.

Виходячи з цього, "практично повсюди в Україні" очікуються:

  • короткочасні дощі;
  • грози.

"При грозах, враховуючи сильну спеку та значні температурні контрасти, можливі шквали", - нагадала Діденко.

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З огляду на це вона порадила вже зараз обрати "безпечне місце для парковки автомобіля".

"Ну, й традиційно, метеопатам уважніше до себе - зміна погоди часто сідає на голову", - додала спеціаліст.

Вона повідомила також, що уникне опадів "хіба що східна частина України".

Спека відступає, але грози несуть небезпеку: як зміниться погода в Україні завтраСитуація з опадами 3 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Як зміниться температура повітря

Діденко розповіла, що спека в Україні - поступово спадає.

Завтра, за її словами, максимальна температура повітря у деяких регіонах "вгомониться до комфортної".

Близько +24...+29°С очікується вдень 3 липня:

  • у західних областях;
  • у Житомирській області;
  • у Київській області;
  • у Вінницькій області.

"Проте решта території України - ще належатиме спекотній повітряній масі", - констатувала синоптик.

Вона уточнила, що стовпчики термометрів вдень можуть підніматися при цьому до +30...+34°С.

Спека відступає, але грози несуть небезпеку: як зміниться погода в Україні завтраОсобливості погоди в Україні 3 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

На погоду в Києві впродовж 3 липня також буде впливати діяльність холодного атмосферного фронту:

  • пройдуть короткочасні грозові дощі;
  • можливі шквали.

"Температура повітря в столиці сьогодні (2 липня, - Ред.) ще за +30, а вже завтра - нижче. Спека послабне до +27 градусів", - повідомила Діденко.

Спека відступає, але грози несуть небезпеку: як зміниться погода в Україні завтраПрогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Надалі, за її словами, очікується "ще свіжіша, комфортна повітряна маса".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спека в Україні б'є рекорди та розповідали, в яких областях і містах спеціалісти зафіксували нові історичні температурні максимуми у понеділок, 29 червня, та вівторок, 30 червня.

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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