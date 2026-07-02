В Украине зафиксировали исторические жаркие рекорды: где и когда было горячее всего (карта)

Где в Украине зафиксировали новые температурные рекорды

По данным экспертов УкрГМЦ, новые температурные рекорды были зафиксированы:

в течение 1 июля 2026 года;

в шести областных центрах.

Сообщается, что в некоторых областях Украины дневные максимумы снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения (для этой даты).

Исходя из данных метеорологических станций, в этот день превышение исторических значений температуры составляло от 0,1 до 2,9°C.

В целом новые температурные рекорды в течение первого дня июля зафиксировали в следующих облцентрах:

Симферополь - 35,9°C;

Луцк - 35,3°C;

Ужгород - 35,2°C;

Львов - 35,1°C;

Ровно - 34,0°C;

Тернополь - 33,6°C.

Новые температурные рекорды в областных центрах, зафиксированные 1 июля 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В УкрГМЦ уточнили, что данные с метеорологической станции Симферополь - доступны из Глобальной системы телесвязи Всемирной метеорологической организации.

Кроме того, с украинцами поделились ссылками на страницы в социальных сетях других областных (региональных) центров по гидрометеорологии.

Именно там можно найти информацию об актуальных "местных" температурных рекордах, установленных для отдельных дат.

В каких областях жара спадет уже завтра

В пятницу, 3 июля, некоторые области Украины накроет холодный атмосферный фронт.

Метеоролог и синоптик Наталка Диденко ранее объяснила, что он не только принесет кратковременные дожди с грозами (местами - также со шквалами), но и "собьет" до комфортной температуру воздуха:

в западных областях;

в Житомирской области;

в Киевской области;

в Винницкой области.

Там в течение дня ожидается около +24…+29°С.