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В Украине зафиксировали исторические жаркие рекорды: где и когда было горячее всего (карта)

16:16 02.07.2026 Чт
2 мин
Начало июля "накрыло" некоторые города рекордной жарой
aimg Ирина Костенко
В некоторых городах жара установила новые рекордные значения (фото иллюстративное: Getty Images)

Первый день июля продолжил испытывать украинцев рекордной жарой. В отдельных областных центрах столбики термометров перешагнули предыдущие исторические отметки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где в Украине зафиксировали новые температурные рекорды

По данным экспертов УкрГМЦ, новые температурные рекорды были зафиксированы:

  • в течение 1 июля 2026 года;
  • в шести областных центрах.

Сообщается, что в некоторых областях Украины дневные максимумы снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения (для этой даты).

Исходя из данных метеорологических станций, в этот день превышение исторических значений температуры составляло от 0,1 до 2,9°C.

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В целом новые температурные рекорды в течение первого дня июля зафиксировали в следующих облцентрах:

  • Симферополь - 35,9°C;
  • Луцк - 35,3°C;
  • Ужгород - 35,2°C;
  • Львов - 35,1°C;
  • Ровно - 34,0°C;
  • Тернополь - 33,6°C.

Новые температурные рекорды в областных центрах, зафиксированные 1 июля 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В УкрГМЦ уточнили, что данные с метеорологической станции Симферополь - доступны из Глобальной системы телесвязи Всемирной метеорологической организации.

Кроме того, с украинцами поделились ссылками на страницы в социальных сетях других областных (региональных) центров по гидрометеорологии.

Именно там можно найти информацию об актуальных "местных" температурных рекордах, установленных для отдельных дат.

В каких областях жара спадет уже завтра

В пятницу, 3 июля, некоторые области Украины накроет холодный атмосферный фронт.

Метеоролог и синоптик Наталка Диденко ранее объяснила, что он не только принесет кратковременные дожди с грозами (местами - также со шквалами), но и "собьет" до комфортной температуру воздуха:

  • в западных областях;
  • в Житомирской области;
  • в Киевской области;
  • в Винницкой области.

Там в течение дня ожидается около +24…+29°С.

Напомним, ранее мы сообщали, что жара в Украине бьет рекорды и рассказывали, в каких областях и городах специалисты зафиксировали новые исторические температурные максимумы в понедельник, 29 июня, и вторник, 30 июня.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.

Читайте также, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

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