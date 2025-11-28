В Україні введуть тривалу заборону на вилов раків: у чому причина та які штрафи

Чому ловити раків в Україні забороняють

Громадянам розповіли, що заборона на вилов раків запроваджується на водоймах України з метою збереження й охорони їхньої популяції у період:

спарювання;

виношування ікри;

першої линьки.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок нагадав, що річкові раки - не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми.

"Вони виконують роль санітарів водойм, поїдаючи залишки органіки та очищуючи дно", - пояснив фахівець.

Він додав, що зменшення популяції раків, спричинене, зокрема, несприятливою екологічною ситуацією та браконьєрством, негативно впливає на загальний природний баланс річок та озер.

"Тому звертаюся до рибалок із проханням не забувати про відповідальне ставлення до цих річкових мешканців і дотримуватися встановлених обмежень", - підсумував Клименок.

Як довго триватиме заборона на вилов раків

Згідно з інформацією Держрибагентства, заборона на вилов раків на водоймах України запроваджується:

- на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському водосховищах; з 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року - на всіх інших рибогосподарських водних об'єктах.

Заборона на вилов раків в Україні стартує з грудня (ілюстрація: darg.gov.ua)

Українцям нагадали також, що в цілому в водоймах нашої країни трапляються три види раків: довгопалий, широкопалий і товстопалий.

Проте два останні - занесені до Червоної книги України, тож їхній вилов на території України суворо заборонений впродовж усього року.

Уточнюється, що у водоймах Закарпатської області, за науковими даними, домінуючі угруповання річкових раків сформовані саме широкопалим раком (забороненим до вилову).

Що "світить" рибалкам за порушення заборони

Насамкінець у Держрибагентстві нагадали, що за незаконне добування раків передбачене покарання:

від адміністративного штрафу;

до кримінальної відповідальності.

Крім того, недобросовісні рибалки повинні будуть відшкодувати збитки, завдані рибному господарству.

Так, за одного незаконно впійманого рака заплатити доведеться 3 332 гривні.