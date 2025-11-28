В Україні введуть тривалу заборону на вилов раків: у чому причина та які штрафи

З 1 грудня 2025 року в Україні стартує заборона на вилов раків у більшості українських водойм. У деяких локаціях ловити їх можна буде дещо довше, адже там заборона розпочнеться з 15 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Громадянам розповіли, що заборона на вилов раків запроваджується на водоймах України з метою збереження й охорони їхньої популяції у період:
Голова Держрибагентства Ігор Клименок нагадав, що річкові раки - не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми.
"Вони виконують роль санітарів водойм, поїдаючи залишки органіки та очищуючи дно", - пояснив фахівець.
Він додав, що зменшення популяції раків, спричинене, зокрема, несприятливою екологічною ситуацією та браконьєрством, негативно впливає на загальний природний баланс річок та озер.
"Тому звертаюся до рибалок із проханням не забувати про відповідальне ставлення до цих річкових мешканців і дотримуватися встановлених обмежень", - підсумував Клименок.
Згідно з інформацією Держрибагентства, заборона на вилов раків на водоймах України запроваджується:
Українцям нагадали також, що в цілому в водоймах нашої країни трапляються три види раків: довгопалий, широкопалий і товстопалий.
Проте два останні - занесені до Червоної книги України, тож їхній вилов на території України суворо заборонений впродовж усього року.
Уточнюється, що у водоймах Закарпатської області, за науковими даними, домінуючі угруповання річкових раків сформовані саме широкопалим раком (забороненим до вилову).
Насамкінець у Держрибагентстві нагадали, що за незаконне добування раків передбачене покарання:
Крім того, недобросовісні рибалки повинні будуть відшкодувати збитки, завдані рибному господарству.
Так, за одного незаконно впійманого рака заплатити доведеться 3 332 гривні.
Нагадаємо, з 10 жовтня 2025 року у деяких областях України почала діяти заборона на вилов струмкової форелі.
Пізніше - з 1 листопада - в Україні стартувала осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах.
Для охорони та створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів, територіальними управління Держрибагентства було видано відповідні накази - із зазначенням переліків і меж зимувальних ям, де вилов риби заборонено.
Крім того, ми пояснювали, які риболовні снасті суворо заборонені в Україні й чи варто насправді відпускати спійману рибу.
Читайте також про 7 видів риб, які в Україні можна ловити безлімітно - без обмежень і штрафів.