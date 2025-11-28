В Украине введут длительный запрет на вылов раков: в чем причина и какие штрафы

Почему ловить раков в Украине запрещают

Гражданам рассказали, что запрет на вылов раков вводится на водоемах Украины с целью сохранения и охраны их популяции в период:

спаривания;

вынашивания икры;

первой линьки.

Глава Госрыбагентства Игорь Клименок напомнил, что речные раки - не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы.

"Они выполняют роль санитаров водоемов, поедая остатки органики и очищая дно", - объяснил специалист.

Он добавил, что уменьшение популяции раков, вызванное, в частности, неблагоприятной экологической ситуацией и браконьерством, негативно влияет на общий природный баланс рек и озер.

"Поэтому обращаюсь к рыбакам с просьбой не забывать об ответственном отношении к этим речным жителям и придерживаться установленных ограничений", - подытожил Клименок.

Как долго продлится запрет на вылов раков

Согласно информации Госрыбагентства, запрет на вылов раков на водоемах Украины вводится:

с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года - на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах;

- на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах; с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года - на всех других рыбохозяйственных водных объектах.

Запрет на вылов раков в Украине стартует с декабря (иллюстрация: darg.gov.ua)

Украинцам напомнили также, что в целом в водоемах нашей страны встречаются три вида раков: длиннопалый, широкопалый и толстопалый.

Однако два последних - занесены в Красную книгу Украины, поэтому их вылов на территории Украины строго запрещен в течение всего года.

Уточняется, что в водоемах Закарпатской области, по научным данным, доминирующие группировки речных раков сформированы именно широкопалым раком (запрещенным к вылову).

Что "светит" рыбакам за нарушение запрета

В завершение в Госрыбагентстве напомнили, что за незаконную добычу раков предусмотрено наказание:

от административного штрафа;

до уголовной ответственности.

Кроме того, недобросовестные рыбаки должны будут возместить убытки, нанесенные рыбному хозяйству.

Так, за одного незаконно пойманного рака заплатить придется 3 332 гривны.