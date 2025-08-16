Без обмежень і штрафів: 7 видів риб, які в Україні можна ловити безлімітно

В Україні діють Правила любительського й спортивного рибальства які встановлюють, зокрема, норми вилову різних водних біоресурсів (на одну людину). Тим часом деякі види риб можна ловити безлімітно - без жодних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Норми вилову риби на одного рибалку

Сезон рибальства 2025 року, як і будь-який інший, має чіткі правила.

Так, українці, які полюбляють посидіти з вудкою або спінінгом біля річок чи озер, можуть ловити рибу у водоймах загального користування безоплатно - для особистих потреб (без права реалізації, тобто продажу).

При цьому норма вилову риби на одного рибалку за добу становить 3 кг та 1 шт.

Норми вилову на одного рибалку за добу (інфографіка: darg.gov.ua)

"Особина будь-якої маси у мінімально дозволених для вилову розмірах, визначених додатком 1 до Правил любительського рибальства", - уточнили у Держрибагентстві.

Мінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів (інфографіка: darg.gov.ua)

Види риб, вилов яких не обмежується

Водночас існують види риб, вилов яких не обмежується через:

або їхню надмірну чисельність;

або негативний вплив на місцеву фауну.

"Це стосується насамперед короткоциклових чужорідних представників іхтіофауни, які активно розмножуються та витісняють аборигенні популяції, а також деяких дрібних, другорядних з промислового погляду риб, що створюють значні популяції, які здатні швидко відновлюватися", - пояснили у Держрибагентстві.

Повідомляється, що до таких видів належать:

верховодка;

тюлька;

атерина;

ротань-головешка;

сонячний окунь;

карликовий американський сом;

чебачок амурський.

7 видів риб для "безлімітної" риболовлі (ілюстрація: darg.gov.ua)

Громадянам пояснили, що вилов цих видів риб без обмежень - не лише можливість для рибалок принести додому більший улов.

"Це дієвий і доступний кожному спосіб долучитися до збереження природного балансу українських річок та озер", - наголосили у Держрибагентстві.

Уточнюється, що зменшуючи їхню чисельність, рибалки дають шанс на виживання й успішне розмноження іншим місцевим видам риб (таким як лящ, судак, щука, короп та ін).

"Тож, вирушаючи на риболовлю, пам'ятайте: вилов ротаня, сонячного окуня чи чебачка амурського - це не лише захопливе заняття, а й важливий внесок у здоров'я наших водойм", - додали у відомстві.

Верховодка

Верховодка - одна з найпоширеніших риб у прісних водоймах України (ця невелика срібляста рибка часто утворює величезні зграї біля поверхні води).

Вона є важливою кормовою базою для хижих риб (таких як щука, окунь та судак). Водночас чисельність верховодки - настільки велика, що вилов не завдає шкоди популяції.

Як ловити: на легкі поплавцеві вудки (як наживку використовують опариша, мотиля, манну бовтанку та навіть суху муху).

Верховодка (ілюстрація: darg.gov.ua)

Тюлька

Тюлька - це дрібна зграйна риба родини оселедцевих, яка споконвічно мешкала в солонуватих водах Чорного та Азовського морів. Згодом вона успішно адаптувалася до прісної води, поширившись по каскаду дніпровських водосховищ.

У водосховищах тюлька є "вселенцем" і створює харчову конкуренцію молоді ляща, плітки та інших мирних риб. При цьому вона є основною кормовою одиницею для судака.

Її вилов не лімітується через високу чисельність.

Як ловити: найчастіше - влітку на "самодур" (снасть з кількома гачками, оснащеними бісером чи нитками) або ж на поплавцеву вудку з дрібними насадками.

Тюлька (ілюстрація: azov.darg.gov.ua)

Атерина

Атерина - невелика зграйна риба, яка мешкає переважно в Чорному та Азовському морях, а також у прилеглих до них лиманах. Прісноводну форму вона утворила в Нижньому та Середньому Дніпрі.

Як і верховодка, атерина є важливою частиною харчового ланцюга, слугуючи їжею для морських хижаків (саргана, луфаря, ставриди).

Малоцінною вважається через малий розмір та велику кількість.

Як ловити: на легкі снасті з використанням найдрібніших гачків і наживок тваринного походження (шматочки креветки, черв'яка).

Атерина (ілюстрація: commons.wikimedia.org/Yuriy Kvach)

Ротань-головешка

Ротань-головешка - ненажерливий хижак, який походить із басейну річки Амур.

Потрапивши у водойми України, він швидко адаптувався й почав становити серйозну загрозу - зокрема через те, що:

є вкрай невибагливим до умов проживання;

може виживати у забруднених і малонасичених киснем водоймах (де інші риби гинуть).

Крім того, ротань-головешка завдає екологічної шкоди - поїдає ікру та молодь цінних видів риб (таких як лин, щука та окунь).

У невеликих замкнених водоймах (ставках, озерах) здатний практично повністю винищити популяції інших риб, перетворюючи водойму на "ротанове царство".

Як ловити: жадібно клює практично на будь-яку тваринну наживку - шматочок черв'яка, опариша (найкраще ловити на легку поплавцеву вудку біля заростей водної рослинності).

Ротань-головешка (фото: chng.darg.gov.ua)

Сонячний окунь

Сонячний окунь - яскраво забарвлена риба родом із Північної Америки, яка часто приваблює людей своїм екзотичним виглядом.

Проте за красивою зовнішністю ховається агресивний інвазивний вид, який створює серйозну харчову конкуренцію для місцевих видів (зокрема для звичайного окуня та інших риб, які харчуються дрібними безхребетними).

Крім того, сонячний окунь:

активно поїдає ікру та личинок інших риб;

дуже агресивно захищає свою територію під час нересту (не підпускаючи інші види до місць розмноження);

часто відлякує своїми гострими плавцями навіть хижаків.

Як ловити: добре реагує на ті ж наживки, що й ротань, ловиться на невеликі мормишки, мікроджиг, дрібні блешні (часто тримається зграйками у прибережній зоні, у прогрітій сонцем воді).

Сонячний окунь (фото: chrk.darg.gov.ua)

Карликовий американський сом

Карликовий американський сом походить із водойм Північної Америки та був завезений в Європу для рибництва, проте швидко поширився у дикій природі (адже легко адаптується і може жити у водоймах різного типу).

Екологічну шкоду ця риба завдає тим, що є всеїдною - споживає ікру, личинок риб та амфібій, а також конкурує за кормову базу з аборигенними видами (зокрема з європейським сомом та минем).

Тим часом гострі колючки на плавцях захищають його від більшості місцевих хижаків.

Як ловити: найактивніший у теплу пору року, особливо вночі - ловиться на донні снасті (в якості наживки найкраще підходять пучок черв'яків, шматочки м'яса або риби).

Карликовий американський сом (ілюстрація: commons.wikimedia.org/Noel Burkhead)

Чебачок амурський

Чебачок амурський - це маленька, але надзвичайно шкідлива риба, яка потрапила в Україну з Далекого Сходу. Особливу небезпеку вона становить через свою всеїдність та здатність швидко розмножуватися.

Примітно, що чебачок амурський об'їдає плавці та луску інших, навіть значно більших риб, роблячи їх вразливими до хвороб та інфекцій.

Крім того, він є переносником небезпечних для риб паразитів і створює сильну харчову конкуренцію для молоді аборигенних представників іхтіофауни.

Як ловити: зазвичай потрапляє на гачок випадково - під час лову іншої дрібної риби на мотиля, опариша, тісто.

Чебачок амурський (ілюстрація: chrk.darg.gov.ua)