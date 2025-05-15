Чи варто відпускати спійману рибу? Правда, яку не розповідають рибалкам

Суперечки довкола риболовлі за принципом "зловив - відпустив" не вщухають десятиліттями. Одні вважають її єдиним гуманним способом рибальства, інші - небезпечним і болісним для риб.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чи виживає риба після повернення у воду, як це впливає на її стан і чи справді вона не відчуває болю?

Наскільки виживає риба після відпускання у воду?

Виживаність риб після відпускання залежить від багатьох чинників, зокрема - тривалості перебування поза водою та виду риби. Наукові дослідження свідчать, що загалом близько 83-97% відпущених риб залишаються живими. Стійкість до стресу та фізіологічна витривалість відіграють тут ключову роль.

Наприклад, морська форель показала один із найвищих показників виживання. Та не всі риби однаково добре переносять контакт із людиною - слабші особини можуть загинути навіть без серйозних травм. Щоб покращити шанси на виживання, важливо дотримуватись певних правил поводження з рибою.

Як довго рибу можна тримати поза водою?

Час, проведений рибою без води, має вирішальне значення для її подальшої долі. Якщо рибу тримати на повітрі не більше 30 секунд, її шанси вижити сягають 60%. Але варто затриматись більше ніж на хвилину - і цей шанс падає до 18%.

Це пояснюється тим, що в таких умовах риба переживає кисневе голодування і сильний стрес. До того ж, кожна зайва секунда на повітрі поглиблює пошкодження слизової оболонки. Саме тому варто підготуватися до зняття з гачка заздалегідь, аби зменшити час маніпуляцій.

Після пари хвилин на повітрі рибу вже немає сенсу відпускати (фото: Freepik.com)

Чи справді риба не відчуває болю?

Існує поширений міф, що риби не мають відчуття болю, але наука давно спростувала цю думку. У них виявлено ноцицептори - рецептори, що реагують на шкідливі подразники, аналогічні до людських. Хоча їх реакція може відрізнятись від людської, біль вони відчувають по-своєму.

Риба, яка різко смикається на гачку, реагує саме на больові імпульси. Після пережитого болю риби можуть змінювати свою поведінку - ставати менш активними, уникати скупчень або навіть відмовлятися від їжі. Таким чином, кожна необережна дія рибалки залишає свій слід у її житті.

Як правильно відпускати рибу, щоб не нашкодити

Головне правило - діяти швидко, обережно і з повагою до живої істоти. Перед тим як зняти рибу з гачка, слід намочити руки, щоб не пошкодити її слизовий захист.

Якщо гачок глибоко застряг - краще залишити його, ніж намагатися вирвати, травмуючи внутрішні органи. Тримати рибу потрібно горизонтально, частково у воді, аби вона могла дихати.

Плавні та спокійні рухи зменшують ризик стресу і підвищують шанси на одужання. Така відповідальність - запорука гуманного ставлення до рибальства як до захоплення.