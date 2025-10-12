За одну рибину - штраф понад 7 тисяч: кого заборонили ловити у чотирьох областях України
У Карпатському регіоні почала діяти заборона на вилов цінної аборигенної риби. Вона розповсюджується на водойми у чотирьох областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Яку рибу й чому ловити зараз не можна
З 10 жовтня 2025 року у деяких областях України почала діяти заборона на вилов струмкової форелі.
Це пояснюється тим, що з настанням осінньо-зимового періоду у водоймах Карпатського регіону розпочинається нерест цієї риби, яка є цінним аборигенним видом лососевих.
Отже, заборону на вилов струмкової форелі або пструга (інша назва цього виду форелі) встановлено Правилами любительського рибальства з метою забезпечення охорони та збереження у належному стані його:
- середовища існування;
- шляхів міграції;
- місць природного відтворення.
Як довго та де саме діятиме заборона
У Держрибагентстві повідомили, що термін дії заборони на вилов струмкової форелі (пструга) - до 1 березня 2026 року.
Уточнюється, що до тих пір ловити цю рибу не можна у водоймах:
- Закарпатської області;
- Івано-Франківської області;
- Львівської області;
- Чернівецької області.
Ловити пструга у деяких областях України - заборонено (ілюстрація: darg.gov.ua)
Як можуть карати недобросовісних рибалок
За вилов струмкової форелі в період заборони в Україні передбачено покарання:
- від адміністративних штрафів;
- до кримінальної відповідальності.
"А також відшкодування збитків, завданих рибному господарству", - зауважили у Держрибагентстві.
При цьому розмір компенсації за одну особину незаконно виловленого пструга становить 7 225 гривень.
Голова Держрибагентства Ігор Клименок нагадав, що "у період нересту потужний природний інстинкт приглушує в риб рефлекси самозбереження і в цей час струмкова форель може стати легкою здобиччю для браконьєрів".
"Тому закликаю рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби, адже від того, наскільки успішно пройде процес розмноження, залежить чисельність популяції пструга у наших карпатських водоймах", - підсумував фахівець.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 7 видів риб, які в Україні можна ловити безлімітно - без обмежень і штрафів.
Крім того, ми пояснювали, які риболовні снасті суворо заборонені в Україні, й чи варто насправді відпускати спійману рибу.
Читайте також, як ловити раків на водоймах України, щоб не нарватися на штраф.