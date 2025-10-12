ua en ru
За одну рибину - штраф понад 7 тисяч: кого заборонили ловити у чотирьох областях України

Неділя 12 жовтня 2025 07:30
За одну рибину - штраф понад 7 тисяч: кого заборонили ловити у чотирьох областях України У водоймах Карпатського регіону заборонили ловити цінну рибу (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Карпатському регіоні почала діяти заборона на вилов цінної аборигенної риби. Вона розповсюджується на водойми у чотирьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Яку рибу й чому ловити зараз не можна

З 10 жовтня 2025 року у деяких областях України почала діяти заборона на вилов струмкової форелі.

Це пояснюється тим, що з настанням осінньо-зимового періоду у водоймах Карпатського регіону розпочинається нерест цієї риби, яка є цінним аборигенним видом лососевих.

Отже, заборону на вилов струмкової форелі або пструга (інша назва цього виду форелі) встановлено Правилами любительського рибальства з метою забезпечення охорони та збереження у належному стані його:

  • середовища існування;
  • шляхів міграції;
  • місць природного відтворення.

Як довго та де саме діятиме заборона

У Держрибагентстві повідомили, що термін дії заборони на вилов струмкової форелі (пструга) - до 1 березня 2026 року.

Уточнюється, що до тих пір ловити цю рибу не можна у водоймах:

  • Закарпатської області;
  • Івано-Франківської області;
  • Львівської області;
  • Чернівецької області.

За одну рибину - штраф понад 7 тисяч: кого заборонили ловити у чотирьох областях УкраїниЛовити пструга у деяких областях України - заборонено (ілюстрація: darg.gov.ua)

Як можуть карати недобросовісних рибалок

За вилов струмкової форелі в період заборони в Україні передбачено покарання:

  • від адміністративних штрафів;
  • до кримінальної відповідальності.

"А також відшкодування збитків, завданих рибному господарству", - зауважили у Держрибагентстві.

При цьому розмір компенсації за одну особину незаконно виловленого пструга становить 7 225 гривень.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок нагадав, що "у період нересту потужний природний інстинкт приглушує в риб рефлекси самозбереження і в цей час струмкова форель може стати легкою здобиччю для браконьєрів".

"Тому закликаю рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби, адже від того, наскільки успішно пройде процес розмноження, залежить чисельність популяції пструга у наших карпатських водоймах", - підсумував фахівець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 7 видів риб, які в Україні можна ловити безлімітно - без обмежень і штрафів.

Крім того, ми пояснювали, які риболовні снасті суворо заборонені в Україні, й чи варто насправді відпускати спійману рибу.

Читайте також, як ловити раків на водоймах України, щоб не нарватися на штраф.

Карпати Рыбалка Госрыбагентство Рыбный патруль Риба Поради Штрафи Рибалка Водойми
