В Україні стартувала заборона на вилов риби: що дозволено та як уникнути штрафів

Відсьогодні, 1 листопада 2025 року, стартує осінньо-зимова заборона на вилов у водоймах України водних біоресурсів у зимувальних ямах. Для недобросовісних рибалок передбачені суттєві покарання - від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Як надовго запровадили заборону й навіщо

У Держрибагентстві повідомили, що заборона на вилов риби у зимувальних ямах в українських водоймах:

стартує - з 1 листопада 2025 року;

триватиме до початку нерестового періоду 2026 року.

Голова державного агентства Ігор Клименок нагадав, що "забезпечення належної охорони риби у зимувальних ямах є надзвичайно важливим для збереження водних біоресурсів".

Він пояснив, що "у цей період водні мешканці особливо вразливі, тому дотримання встановлених обмежень на вилов дозволяє їм спокійно пережити зиму та успішно розпочати весняний нерест".

"Ми посилюємо контроль на водоймах і закликаємо рибальську спільноту до відповідальності та неухильного дотримання вимог законодавства", - наголосив фахівець.

В Україні заборонили вилов риби у зимувальних ямах (ілюстрація: darg.gov.ua)

Як дізнатись, де саме рибалити не можна

Українцям розповіли, що для охорони та створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів, територіальними управління Держрибагентства було видано відповідні накази - із зазначенням переліків і меж зимувальних ям, де вилов риби заборонено.

Переглянути документи можна для кожної області окремо:

Вінницький рибоохоронний патруль;

Волинський рибоохоронний патруль;

Дніпропетровський рибоохоронний патруль;

Донецький рибоохоронний патруль;

Житомирський рибоохоронний патруль;

Закарпатський рибоохоронний патруль;

Запорізький рибоохоронний патруль;

Івано-Франківський рибоохоронний патруль;

Київський рибоохоронний патруль;

Кіровоградський рибоохоронний патруль;

Львівський рибоохоронний патруль;

Миколаївський рибоохоронний патруль;

Одеський рибоохоронний патруль;

Полтавський рибоохоронний патруль;

Рівненський рибоохоронний патруль;

Сумський рибоохоронний патруль;

Тернопільський рибоохоронний патруль;

Харківський рибоохоронний патруль;

Херсонський рибоохоронний патруль;

Хмельницький рибоохоронний патруль;

Черкаський рибоохоронний патруль;

Чернівецький рибоохоронний патруль;

Чернігівський рибоохоронний патруль.

Норми вилову водних біоресурсів на одного рибалку за добу (інфографіка: darg.gov.ua)

Як дозволено ловити рибу в осінньо-зимовий період

Згідно з інформацією Держрибагентства, риболовля в осінньо-зимовий період дозволяється поза межами зимувальних ям:

з криги - зимовими вудками та жерлицями всіх видів;

у разі відсутності льодового покриву - нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів.

"Із використанням штучної чи природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку", - нагадали українцям.

Повідомляється також, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм.

Крім того, впродовж усього року в Україні заборонено використання одинарних, з'єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади.

Мінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів (інфографіка: darg.gov.ua)

Насамкінець у Держрибагентстві розповіли, що за недотримання зазначених норм для рибалок в Україні передбачено покарання:

від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності;

а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

"Нагадуємо, у Держрибагентстві функціонує всеукраїнська "гаряча лінія": 0 (800) 50-52-50. Якщо ви помітили порушення рибоохоронного законодавства, просимо невідкладно повідомляти за вказаним номером телефону", - підсумували у відомстві.