В Україні випробували естонський дрон-перехоплювач для ЗСУ: буде збивати "Шахеди" (відео)

Естонія розробила революційний дрон-перехоплювач P4P, що поєднує в собі вертикальний зліт мультикоптера та швидкість ракети. Україна вже тестує нову систему для знищення швидких реактивних безпілотників окупантів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в LinkedIn естонської технологічної компанії Alatyr Group .

Головна перевага P4P - його швидкість. Безпілотник здатен розганятися до 500 кілометрів на годину, що дозволяє йому наздоганяти реактивні дрони типу "Шахед", які раніше були недосяжними для звичайних перехоплювачів.

Конструкція дрона досить незвична. Він має витягнутий циліндричний корпус, який забезпечує ідеальну аеродинаміку під час горизонтального польоту.

Система працює у два етапи:

Чотири потужні електродвигуни підіймають апарат вертикально вгору.

Після зльоту вмикається ракетний прискорювач, який миттєво розганяє дрон до цілі.

Це робить P4P справжнім гібридом, і він не потребує спеціальних злітних смуг чи громіздких катапульт.

Навіщо Україні потрібні такі дрони

Загроза в повітрі постійно зростає, адже окупанти РФ активно працюють над створенням швидших ударних безпілотників. Естонський перехоплювач створений саме для збивання таких цілей. Завдяки дрону ЗСУ отримують інструмент, який може швидко скорочувати дистанцію до ворожого об'єкта.

Економіка війни: альтернатива дорогим ракетам

Використовувати дорогі зенітні ракети проти дронів не завжди доцільно. Естонська розробка пропонує значно вигіднішу ціну знищення цілі.

Ракетний двигун у поєднанні з електричними моторами робить дрон швидким та маневровим, що особливо важливо для перехоплення БПЛА.

Наразі триває процес вдосконалення системи. Детальні характеристики та кількість переданих одиниць тримають у секреті.