ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Україні випробували естонський дрон-перехоплювач для ЗСУ: буде збивати "Шахеди" (відео)

01:51 28.05.2026 Чт
2 хв
Безпілотник має швидкість 500 км/год, але це не єдина його перевага у повітрі, кажуть розробники
aimg Пилип Бойко
В Україні випробували естонський дрон-перехоплювач для ЗСУ: буде збивати "Шахеди" (відео) Фото: дрон-перехоплювач P4P (Alatyr Group/LinkedIn)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Естонія розробила революційний дрон-перехоплювач P4P, що поєднує в собі вертикальний зліт мультикоптера та швидкість ракети. Україна вже тестує нову систему для знищення швидких реактивних безпілотників окупантів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в LinkedIn естонської технологічної компанії Alatyr Group.

Читайте також: Дрони ЗСУ вибили з ладу російський радар "Небо-СВ" і техніку зенітних комплексів

Головна перевага P4P - його швидкість. Безпілотник здатен розганятися до 500 кілометрів на годину, що дозволяє йому наздоганяти реактивні дрони типу "Шахед", які раніше були недосяжними для звичайних перехоплювачів.

Конструкція дрона досить незвична. Він має витягнутий циліндричний корпус, який забезпечує ідеальну аеродинаміку під час горизонтального польоту.

Система працює у два етапи:

  • Чотири потужні електродвигуни підіймають апарат вертикально вгору.
  • Після зльоту вмикається ракетний прискорювач, який миттєво розганяє дрон до цілі.

Це робить P4P справжнім гібридом, і він не потребує спеціальних злітних смуг чи громіздких катапульт.

Навіщо Україні потрібні такі дрони

Загроза в повітрі постійно зростає, адже окупанти РФ активно працюють над створенням швидших ударних безпілотників. Естонський перехоплювач створений саме для збивання таких цілей. Завдяки дрону ЗСУ отримують інструмент, який може швидко скорочувати дистанцію до ворожого об'єкта.

Економіка війни: альтернатива дорогим ракетам

Використовувати дорогі зенітні ракети проти дронів не завжди доцільно. Естонська розробка пропонує значно вигіднішу ціну знищення цілі.

Ракетний двигун у поєднанні з електричними моторами робить дрон швидким та маневровим, що особливо важливо для перехоплення БПЛА.

Наразі триває процес вдосконалення системи. Детальні характеристики та кількість переданих одиниць тримають у секреті.

А що відомо про український ОПК?

В Україні запускають режим Defence City, завдяки якому пільги отримають підприємства ОПК країни. Йдеться про пільги, спрощене митне оформлення та підтримку держави.

А ще ми розповідали, як в Україні змінюється система закупівель дронів для ЗСУ та як працює спеціальний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Крім цього, ЗМІ дізналися нові подробиці про українську КАБ "Вирівнювач". Україна завершила розробку своєї першої плануючої авіабомби після майже півтора року роботи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дрони
Новини
Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
Аналітика
Гроші в "тіні", клієнти в черзі: що насправді відбувається з готельним бізнесом в Україні
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Гроші в "тіні", клієнти в черзі: що насправді відбувається з готельним бізнесом в Україні