Маркетплейс для фронту: як військові самі замовляють дрони й швидко їх отримують

За перший місяць роботи через IТ-систему DOT-Chain Defence від Державного оператора тилу на передову було поставлено 5,6 тис. дронів загальною вартістю 216 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Чим корисна ІТ-система DOT-Chain Defence

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що маркетплейс зброї DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму закупляти різні типи БпЛА.

Так, за перший місяць роботи через ІТ-систему DOT-Chain Defence на передову було поставлено вже 5,6 тис. дронів загальною вартістю 216 млн гривень.

"Наразі до проекту залучені 12 бригад на Донецькому, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках. Працюємо над масштабуванням та розвитком маркетплейсу", - поділився очільник МОУ.

Він також окреслив "конкретну мету" - створити платформу, яка допоможе українським захисникам отримувати все необхідне вчасно та у достатній кількості.

Уточнюється, що ІТ-система функціонує за принципом звичайного онлайн-магазину.

Проте замість телефонів чи побутової техніки військові самостійно обирають безпілотники, які закуповуються за кошти Агенції оборонних закупівель.

За словами директора АОЗ Арсена Жумаділова, DOT-Chain Defence - це прорив у забезпеченні війська.

"Результати пілоту підтверджують результативність системи. Ми отримали багато відгуків від військових про ефективність закупівель через маркетплейс, адже вони самі обирають дрони під конкретні задачі й отримують їх не за місяці, а за лічені дні", - розповів експерт.

Він додав, що система має великий потенціал:

розвиватися;

охоплювати нові напрями забезпечення.

"Формуючи сучасний підхід, який доповнює наявні механізми постачання", - зауважив Жумаділов.

Основні результати роботи DOT-Chain Defence

З моменту першого замовлення 31 липня ІТ-система DOT-Chain Defence продемонструвала такі результати:

цикл забезпечення скоротився у понад п'ять разів (від кількох місяців до лічених тижнів);

у понад п'ять разів (від кількох місяців до лічених тижнів); середній термін доставки становить до двох тижнів (а рекордний результат - лише 5 днів від моменту замовлення до отримання на передовій);

(а рекордний результат - лише 5 днів від моменту замовлення до отримання на передовій); існує можливість вибору - військові обирають саме ті дрони, які їм потрібні (наразі в системі доступна 151 модель дронів);

- військові обирають саме ті дрони, які їм потрібні (наразі в системі доступна 151 модель дронів); активно залучаються виробники безпілотних систем - на маркетплейсі вже доступні засоби від 25 компаній (зокрема AIR SKYLINE, Escadrone, Gurzuf Defence, Hunter, Lucky Strike, Nebo Peremogy, Quantum-Systems, SKYRIPER, TAF Drones, VAMPIRE, Vyriy Drone, Warbirds, "Генерал Черешня", "Гриф", ТОВ "ВІК "ДЕВІРО", ТОВ "ЄДРОН", ТОВ "Реактивні дрони", ТОВ "Скай Тактік", ТОВ "УКРСПЕЦСИСТЕМС");

- на маркетплейсі вже доступні засоби від 25 компаній (зокрема AIR SKYLINE, Escadrone, Gurzuf Defence, Hunter, Lucky Strike, Nebo Peremogy, Quantum-Systems, SKYRIPER, TAF Drones, VAMPIRE, Vyriy Drone, Warbirds, "Генерал Черешня", "Гриф", ТОВ "ВІК "ДЕВІРО", ТОВ "ЄДРОН", ТОВ "Реактивні дрони", ТОВ "Скай Тактік", ТОВ "УКРСПЕЦСИСТЕМС"); відбувається розширення номенклатури - окрім FPV-дронів, до системи додані дрони-бомбардувальники, у тому числі важкі (найшвидша доставка цього типу безпілотників склала 12 днів);

- окрім FPV-дронів, до системи додані дрони-бомбардувальники, у тому числі важкі (найшвидша доставка цього типу безпілотників склала 12 днів); зростають об'єми - в цілому військові вже замовили понад 11 тис. дронів на 397 млн гривень.

Зазначається, що для подальшого вдосконалення DOT-Chain Defence команда АОЗ та ДОТ провела три поїздки у зону бойових дій, де наживо поспілкувалась з військовими щодо роботи маркетплейсу зброї

"У відповідь на їх запити ми вже працюємо над масштабуванням системи для залучення нових бригад та розширення лінійки доступної техніки: інші типи безпілотників, засоби РЕБ/РЕР, наземні роботизовані комплекси та скиди", - підсумували в АОЗ.