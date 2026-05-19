ЗМІ дізналися нові подробиці про українську КАБ "Вирівнювач"
Міністр оборони Михайло Федоров заявив про завершення розробки першої української авіабомби, що планує, під назвою "Вирівнювач". У чому ж її особливість і характеристики?
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Business Insider.
Україна представила першу власну плануючу бомбу
Україна завершила розробку своєї першої плануючої авіабомби після майже півтора року роботи.
Нове озброєння створено в рамках оборонної платформи Brave1, яка координує розвиток військових технологій у країні, повідомляють галузеві джерела.
Розробником виступила компанія DG Industry. За даними Brave1, "Вирівнювач" створено з нуля і він не є копією західних або радянських зразків.
Характеристики нового озброєння
Як уточнюють у Brave1, бомба оснащена бойовою частиною масою близько 250 кілограмів і призначена для ураження цілей у глибокому тилу противника.
Система адаптована для застосування з українських бойових літаків, включно з F-16 і Mirage. При цьому для повноцінного використання потрібна додаткова сертифікація.
Зазначається, що "Вирівнювач" використовує сучасні алгоритми наведення, що підвищують точність ураження цілей.
Випробування і готовність до застосування
За словами міністра оборони Михайла Федорова, розробка тривала 17 місяців. Він заявив, що українські пілоти вже відпрацьовують бойові сценарії і готують систему до реальних умов застосування.
У Brave1 повідомили, що після завершення всіх випробувань бомба готова до бойового розгортання.
Вартість і можливості застосування
За даними джерел, "Вирівнювач" приблизно втричі дешевший за американські аналоги JDAM-ER.
На відміну від них, він може застосовуватися в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов, а підготовка до використання займає не більше 30 хвилин.
Україна раніше використовувала JDAM-ER, що поставляються США і союзниками, які перетворюють звичайні авіабомби на високоточні плануючі боєприпаси збільшеної дальності.
Розвиток власного ВПК
Створення "Вирівнювача" розглядають як частину стратегії України з розвитку власного оборонно-промислового комплексу та зниження залежності від іноземних поставок.
Зазначається, що українські розробники все частіше створюють озброєння, здатні конкурувати за вартістю та ефективністю із західними аналогами.
Нагадуємо, що зараз Україна випускає близько трьох ракет "Фламінго" на добу, однак після переходу на використання власного двигуна очікується збільшення темпів виробництва.
Зазначимо, що українські балістичні ракети FP-7 і FP-9 розробляються як потенційний аналог американських ATACMS, водночас їхня вартість, як очікується, буде приблизно вдвічі нижчою.