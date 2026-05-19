ЗМІ дізналися нові подробиці про українську КАБ "Вирівнювач"

Міністр оборони Михайло Федоров заявив про завершення розробки першої української авіабомби, що планує, під назвою "Вирівнювач". У чому ж її особливість і характеристики?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Business Insider.

Україна представила першу власну плануючу бомбу

Україна завершила розробку своєї першої плануючої авіабомби після майже півтора року роботи.

Нове озброєння створено в рамках оборонної платформи Brave1, яка координує розвиток військових технологій у країні, повідомляють галузеві джерела.

Розробником виступила компанія DG Industry. За даними Brave1, "Вирівнювач" створено з нуля і він не є копією західних або радянських зразків.

Характеристики нового озброєння

Як уточнюють у Brave1, бомба оснащена бойовою частиною масою близько 250 кілограмів і призначена для ураження цілей у глибокому тилу противника.

Система адаптована для застосування з українських бойових літаків, включно з F-16 і Mirage. При цьому для повноцінного використання потрібна додаткова сертифікація.

Зазначається, що "Вирівнювач" використовує сучасні алгоритми наведення, що підвищують точність ураження цілей.

Випробування і готовність до застосування

За словами міністра оборони Михайла Федорова, розробка тривала 17 місяців. Він заявив, що українські пілоти вже відпрацьовують бойові сценарії і готують систему до реальних умов застосування.

У Brave1 повідомили, що після завершення всіх випробувань бомба готова до бойового розгортання.

Вартість і можливості застосування

За даними джерел, "Вирівнювач" приблизно втричі дешевший за американські аналоги JDAM-ER.

На відміну від них, він може застосовуватися в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов, а підготовка до використання займає не більше 30 хвилин.

Україна раніше використовувала JDAM-ER, що поставляються США і союзниками, які перетворюють звичайні авіабомби на високоточні плануючі боєприпаси збільшеної дальності.

Розвиток власного ВПК

Створення "Вирівнювача" розглядають як частину стратегії України з розвитку власного оборонно-промислового комплексу та зниження залежності від іноземних поставок.

Зазначається, що українські розробники все частіше створюють озброєння, здатні конкурувати за вартістю та ефективністю із західними аналогами.