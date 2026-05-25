Головна » Новини » Війна в Україні

ГУР розкрило будову нового реактивного "Шахеда", який б'є по Україні з травня

09:50 25.05.2026 Пн
2 хв
Чим Росія замінила старий "Шахед" і чому новий дрон набагато складніше збити?
aimg Олена Чупровська
ГУР розкрило будову нового реактивного "Шахеда", який б'є по Україні з травня Фото: Росія застосувала новий реактивний дрон проти перехоплювачів України - деталі від ГУР (defence-ua.com)
Росія з травня 2026 року використовує проти України новий реактивний ударний дрон - "ґєрань-4". Він швидший за попередні версії, маневреніший і значно небезпечніший.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Чому з'явився новий дрон

Попередні реактивні версії "ґєрані-3" Росія збирала на основі планера від звичайної бензинової "ґєрані-2". Але той планер виявився недостатньо міцним для польоту на великих швидкостях і активного маневрування.

Через це росіяни розробили повністю новий планер із посиленою конструкцією та покращеною аеродинамікою. "ґєрань-4" стала відповіддю на ефективність українських дронів-перехоплювачів.

Що змінилось у конструкції

Новий дрон отримав кілька ключових відмінностей від попередніх версій:

  • крила тепер не відстібаються від центральної частини корпусу;
  • на корпусі стало менше технологічних люків - для зниження опору повітря;
  • габарити лишились стандартними: 3,5 метра в довжину і 3 метри в ширину (розмах крил).

Китайські двигуни - основа тяги

У "ґєрані-4" виявлено два типи турбореактивних двигунів китайського виробництва:

  • Telefly LX-WP-160 - тяга 160 кг, але вже знятий з виробництва;
  • Telefly TF-TJ2000A - тяга 200 кг, цей двигун раніше вже зустрічався на "ґєрані-5".

ГУР розкрило будову нового реактивного &quot;Шахеда&quot;, який б'є по Україні з травняФото: склад нового реактивного "Шахеда" (t.me/DIUkraine)

Швидкість і дальність - головні загрози

Нова конструкція дозволяє дрону:

  • маневрувати на швидкостях від 300 до 400 км/год;
  • розганятися до 500 км/год;
  • підніматися на висоту до 5000 метрів;
  • летіти на відстань до 450 кілометрів.

Яку вибухівку несе

"ґєрань-4" може нести один із варіантів бойової частини:

  • осколково-фугасну або термобаричну масою 50 кг (ОФЗБЧ-50 або ТББЧ-50М);
  • збільшену термобаричну масою 90 кг (ТББЧ-90).

Нагадаємо, раніше на уламках російської ракети Р-60, знайдених на Чернігівщині, виявили підвищений радіаційний фон через елементи зі збідненого урану. РБК-Україна з'ясовувало, що таке збіднений уран і чи становить він загрозу для людей.

Тим часом чотири провідні технологічні компанії США добиваються відхилення позовів п'яти громадян України. Як повідомляло РБК-Україна, позивачі стверджують, що мікрочипи та процесори цих фірм використовувались у російських ракетах, якими вбивали людей.

Російська Федерація Україна ГУР Miltech Війна в Україні Атака дронів
До Києва з першим візитом прибула лідерка опозиції Білорусі Тихановська
До Києва з першим візитом прибула лідерка опозиції Білорусі Тихановська
Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову