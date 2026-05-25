ГУР розкрило будову нового реактивного "Шахеда", який б'є по Україні з травня
Росія з травня 2026 року використовує проти України новий реактивний ударний дрон - "ґєрань-4". Він швидший за попередні версії, маневреніший і значно небезпечніший.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Чому з'явився новий дрон
Попередні реактивні версії "ґєрані-3" Росія збирала на основі планера від звичайної бензинової "ґєрані-2". Але той планер виявився недостатньо міцним для польоту на великих швидкостях і активного маневрування.
Через це росіяни розробили повністю новий планер із посиленою конструкцією та покращеною аеродинамікою. "ґєрань-4" стала відповіддю на ефективність українських дронів-перехоплювачів.
Що змінилось у конструкції
Новий дрон отримав кілька ключових відмінностей від попередніх версій:
- крила тепер не відстібаються від центральної частини корпусу;
- на корпусі стало менше технологічних люків - для зниження опору повітря;
- габарити лишились стандартними: 3,5 метра в довжину і 3 метри в ширину (розмах крил).
Китайські двигуни - основа тяги
У "ґєрані-4" виявлено два типи турбореактивних двигунів китайського виробництва:
- Telefly LX-WP-160 - тяга 160 кг, але вже знятий з виробництва;
- Telefly TF-TJ2000A - тяга 200 кг, цей двигун раніше вже зустрічався на "ґєрані-5".
Фото: склад нового реактивного "Шахеда" (t.me/DIUkraine)
Швидкість і дальність - головні загрози
Нова конструкція дозволяє дрону:
- маневрувати на швидкостях від 300 до 400 км/год;
- розганятися до 500 км/год;
- підніматися на висоту до 5000 метрів;
- летіти на відстань до 450 кілометрів.
Яку вибухівку несе
"ґєрань-4" може нести один із варіантів бойової частини:
- осколково-фугасну або термобаричну масою 50 кг (ОФЗБЧ-50 або ТББЧ-50М);
- збільшену термобаричну масою 90 кг (ТББЧ-90).
