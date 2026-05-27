Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони ЗСУ вибили з ладу російський радар "Небо-СВ" і техніку зенітних комплексів

20:50 27.05.2026 Ср
2 хв
Українські дрони системно вибивають "очі" та "руки" російської ППО на сході
aimg Валерія Абабіна
Дрони ЗСУ вибили з ладу російський радар "Небо-СВ" і техніку зенітних комплексів Фото: Дрони ЗСУ вибили російські РЛС і техніку ППО на сході (Getty Images)
Сили безпілотних систем уразили низку ключових цілей противника, серед яких - радіолокаційна станція "Небо-СВ", командно-штабна машина зенітного комплексу "Бук-М2" і тягач зі складу ЗРК С-350 "Вітязь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил безпілотних систем ЗСУ.

Операції провели у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС. Цілі - елементи російської ППО, логістика та пункти дислокації противника на сході та півдні країни.

Ураження ППО

1-й окремий центр уразив РЛС "Небо-СВ" у Луганській області. Станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей і є важливим елементом російської системи протиповітряної оборони.

9-й батальйон "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищив командно-штабну машину комплексу "Бук-М2" у Луганській області. Такі машини забезпечують управління та координацію підрозділів ППО противника.

1-й окремий центр також уразив тягач зі складу ЗРК С-350 "Вітязь" у Донецькій області. Подібна техніка використовується для транспортування та забезпечення роботи елементів сучасних зенітних ракетних комплексів.

Склади та пункти дислокації

9-й батальйон "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразив склад матеріально-технічного забезпечення у Луганській області, а також ще один склад МТЗ і тимчасовий пункт дислокації противника.

1-й окремий центр у взаємодії з 413-м полком "Рейд" уразив тимчасовий пункт дислокації окупантів у Донецькій області.

Також, 414-та бригада "Птахи Мадяра" та 412-та бригада Nemesis уразили логістичні цілі противника у Запорізькій та Донецькій областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 травня 412-та бригада Nemesis заблокувала логістичний маршрут Р-280 на півдні України.

За даними підрозділу, через десятки знищених вантажівок і паливозаправників на ділянці Маріуполь - Мелітополь - Сімферополь командування РФ обмежило рух важкої техніки.

А у ніч проти 23 травня дрони "Птахів Мадяра" та Nemesis уразили два кораблі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську - фрегат "Адмірал Ессен" і ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.

Тієї ж ночі під ударом опинилися нафтові термінали "Шесхарис" і "Грушова балка", а також зенітний ракетний комплекс "Оса" в Донецьку.

Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
