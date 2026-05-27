Дрони ЗСУ вибили з ладу російський радар "Небо-СВ" і техніку зенітних комплексів

Сили безпілотних систем уразили низку ключових цілей противника, серед яких - радіолокаційна станція "Небо-СВ", командно-штабна машина зенітного комплексу "Бук-М2" і тягач зі складу ЗРК С-350 "Вітязь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил безпілотних систем ЗСУ.

Операції провели у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС. Цілі - елементи російської ППО, логістика та пункти дислокації противника на сході та півдні країни.

Ураження ППО

1-й окремий центр уразив РЛС "Небо-СВ" у Луганській області. Станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей і є важливим елементом російської системи протиповітряної оборони.

9-й батальйон "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищив командно-штабну машину комплексу "Бук-М2" у Луганській області. Такі машини забезпечують управління та координацію підрозділів ППО противника.

1-й окремий центр також уразив тягач зі складу ЗРК С-350 "Вітязь" у Донецькій області. Подібна техніка використовується для транспортування та забезпечення роботи елементів сучасних зенітних ракетних комплексів.

Склади та пункти дислокації

9-й батальйон "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразив склад матеріально-технічного забезпечення у Луганській області, а також ще один склад МТЗ і тимчасовий пункт дислокації противника.

1-й окремий центр у взаємодії з 413-м полком "Рейд" уразив тимчасовий пункт дислокації окупантів у Донецькій області.

Також, 414-та бригада "Птахи Мадяра" та 412-та бригада Nemesis уразили логістичні цілі противника у Запорізькій та Донецькій областях.