Заборону знято: як ловити раків на водоймах України, щоб не нарватися на штраф

Заборона на лов раків у період їх другої линьки в Україні завершилась. Щоб не отримати штраф під час "тихого полювання" на цих членистоногих, українцям необхідно дотримуватись Правил любительського рибальства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Коли завершилась заборона на лов раків

Українцям розповіли, що заборона на лов раків у період їх другої линьки на рибогосподарських водних об’єктах України завершилася 30 вересня.

Отже, ловити раків дозволено від початку жовтня.

"Поціновувачі річкових делікатесів можуть знову насолоджуватися ловом цих безхребетних, дотримуючись Правил любительського рибальства", - наголосили у Держрибагентстві.

Тим часом його голова Ігор Клименок нагадав, що "рак - це не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми".

"Він виконує роль санітара водойм, поїдаючи залишки органіки та очищуючи дно. Зменшення його популяції негативно впливає на екологічний баланс річок та озер. Тому закликаю рибалок відповідально ставитися до цих річкових мешканців і дотримуватися правил рибальства", - наголосив він.

Заборона на лов раків в Україні завершилась (ілюстрація: darg.gov.ua)

Які види раків можна зустріти в Україні

Згідно з інформацією Держрибагентства, в цілому у водоймах України зустрічаються три види раків:

вузькопалий (або довгопалий, Astacus leptodactylus);

широкопалий (Astacus astacus);

товстопалий (Pontastacus pachypus).

Проте останні два - широкопалий і товстопалий - занесені до Червоної книги України, тож їхній вилов на території нашої держави суворо заборонений.

Тим часом вузькопалий рак - найбільш поширений вид, який мешкає як у прісних, так і в солонуватих водах (місцем його існування можуть бути навіть стоячі водойми з меншою кількістю розчиненого кисню, хоча він все ж віддає перевагу чистим проточним водам).

Вузькопалий рак - менш вибагливий до умов проживання, тому зустрічається частіше, ніж його рідкісні "родичі".

Для сховищ він може використовувати:

поглиблення під камінням, затонулими деревами;

місця серед стебел і коріння водяних рослин.

Характерна риса цього виду - здатність зариватися в мул і надання переваги мулистим ґрунтам (що відрізняє його від широкопалого рака, який обирає тверді ґрунти).

Назва виду походить від відносно довгих і вузьких клешень.

"Саме цей рак є об'єктом промислового вилову в Україні", - зауважили в Держрибагентстві.

Види раків, які мешкають у водоймах України (інфографіка: darg.gov.ua)

Як ловити раків, не порушуючи правил

Українцям розповіли, що згідно з Правилами любительського рибальства, одній людині за добу дозволено впіймати 30 екземплярів раків.

Ловити цих членистоногих можна:

ручним збиранням;

раколовками конструкції "хапка" (діаметром не більше 70 см з кроком вічка не більше 22 мм, у кількості не більше однієї одиниці на одного рибалку);

підсакою діаметром не більше 100 см або "хваткою" ("павуком"), розмір якої не перевищує 1×1 м із кроком вічка сіткового полотна не більше 10 мм.

При цьому заборонено ручне збирання раків у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Крім того, необхідно пам'ятати про мінімальний розмір рака, якого дозволено ловити у водоймах України:

у дніпровських водосховищах - 11 см;

в інших внутрішніх водних об'єктах та Чорноморському регіоні - 10 см;

в Азовському регіоні - 9 см.

"Розмір раків визначають шляхом вимірювання довжини по спині - від лінії, що поєднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини", - уточнили у Держрибагентстві.

Визначення розміру раків і риб (інфографіка: darg.gov.ua)

Як можуть карати українців за незаконний вилов раків

Насамкінець українцям нагадали, що за незаконний вилов раків передбачено покарання:

від адміністративних штрафів;

до кримінальної відповідальності.

"А також відшкодування завданих рибному господарству збитків", - додали у Держрибагентстві.

Уточнюється, що компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 гривні.