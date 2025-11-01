ua en ru
В Украине стартовал запрет на вылов рыбы: что разрешено и как избежать штрафов

Суббота 01 ноября 2025 07:30
В Украине стартовал запрет на вылов рыбы: что разрешено и как избежать штрафов Ловить рыбу в Украине в осенне-зимний период можно не везде (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 1 ноября 2025 года, стартует осенне-зимний запрет на вылов в водоемах Украины водных биоресурсов в зимовальных ямах. Для недобросовестных рыбаков предусмотрены существенные наказания - от административных штрафов до уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Как надолго ввели запрет и зачем

В Госрыбагентстве сообщили, что запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах в украинских водоемах:

  • стартует - с 1 ноября 2025 года;
  • продлится до начала нерестового периода 2026 года.

Глава государственного агентства Игорь Клименок напомнил, что "обеспечение надлежащей охраны рыбы в зимовальных ямах является чрезвычайно важным для сохранения водных биоресурсов".

Он объяснил, что "в этот период водные жители особенно уязвимы, поэтому соблюдение установленных ограничений на вылов позволяет им спокойно пережить зиму и успешно начать весенний нерест".

"Мы усиливаем контроль на водоемах и призываем рыболовное сообщество к ответственности и неукоснительному соблюдению требований законодательства", - подчеркнул специалист.

В Украине стартовал запрет на вылов рыбы: что разрешено и как избежать штрафовВ Украине запретили вылов рыбы в зимовальных ямах (иллюстрация: darg.gov.ua)

Как узнать, где именно рыбачить нельзя

Украинцам рассказали, что для охраны и создания благоприятных условий зимовки водных биоресурсов, территориальными управления Госрыбагентства были изданы соответствующие приказы - с указанием перечней и границ зимовальных ям, где вылов рыбы запрещен.

Посмотреть документы можно для каждой области отдельно:

В Украине стартовал запрет на вылов рыбы: что разрешено и как избежать штрафовНормы вылова водных биоресурсов на одного рыбака в сутки (инфографика: darg.gov.ua)

Как разрешено ловить рыбу в осенне-зимний период

Согласно информации Госрыбагентства, рыбалка в осенне-зимний период разрешается за пределами зимовальных ям:

  • со льда - зимними удочками и жерлицами всех видов;
  • в случае отсутствия ледового покрова - нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками и спиннингами всех видов.

"С использованием искусственной или естественной приманки, общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака", - напомнили украинцам.

Сообщается также, что в осенне-зимний период (от ледостава до ледохода) запрещается использование орудий лова, оснащенных крючками, расстояние у которых от цевья до кончика жала превышает 10 мм.

Кроме того, в течение всего года в Украине запрещено использование одинарных, соединенных между собой, двойных и тройных крючков без блесны, естественной или искусственной приманки.

В Украине стартовал запрет на вылов рыбы: что разрешено и как избежать штрафовМинимально разрешенные для вылова размеры водных биоресурсов (инфографика: darg.gov.ua)

В завершение в Госрыбагентстве рассказали, что за несоблюдение указанных норм для рыбаков в Украине предусмотрено наказание:

  • от административных штрафов до уголовной ответственности;
  • а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба.

"Напоминаем, в Госрыбагентстве функционирует всеукраинская "горячая линия": 0 (800) 50-52-50. Если вы заметили нарушения рыбоохранного законодательства, просим безотлагательно сообщать по указанному номеру телефона", - подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую рыбу запретили ловить в четырех областях Украины до 1 марта 2026 года (штраф за нее - более 7 тысяч гривен).

Кроме того, мы объясняли, какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине, стоит ли на самом деле отпускать пойманную рыбу и как ловить раков на водоемах Украины, чтобы не нарваться на штраф.

Читайте также о 7 видах рыб, которые в Украине можно ловить безлимитно - без ограничений и штрафов.

