В Украине стартовал запрет на вылов рыбы: что разрешено и как избежать штрафов

С сегодняшнего дня, 1 ноября 2025 года, стартует осенне-зимний запрет на вылов в водоемах Украины водных биоресурсов в зимовальных ямах. Для недобросовестных рыбаков предусмотрены существенные наказания - от административных штрафов до уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Как надолго ввели запрет и зачем

В Госрыбагентстве сообщили, что запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах в украинских водоемах:

стартует - с 1 ноября 2025 года;

продлится до начала нерестового периода 2026 года.

Глава государственного агентства Игорь Клименок напомнил, что "обеспечение надлежащей охраны рыбы в зимовальных ямах является чрезвычайно важным для сохранения водных биоресурсов".

Он объяснил, что "в этот период водные жители особенно уязвимы, поэтому соблюдение установленных ограничений на вылов позволяет им спокойно пережить зиму и успешно начать весенний нерест".

"Мы усиливаем контроль на водоемах и призываем рыболовное сообщество к ответственности и неукоснительному соблюдению требований законодательства", - подчеркнул специалист.

В Украине запретили вылов рыбы в зимовальных ямах (иллюстрация: darg.gov.ua)

Как узнать, где именно рыбачить нельзя

Украинцам рассказали, что для охраны и создания благоприятных условий зимовки водных биоресурсов, территориальными управления Госрыбагентства были изданы соответствующие приказы - с указанием перечней и границ зимовальных ям, где вылов рыбы запрещен.

Посмотреть документы можно для каждой области отдельно:

Винницкий рыбоохранный патруль;

Волынский рыбоохранный патруль;

Днепропетровский рыбоохранный патруль;

Донецкий рыбоохранный патруль;

Житомирский рыбоохранный патруль;

Закарпатский рыбоохранный патруль;

Запорожский рыбоохранный патруль;

Ивано-Франковский рыбоохранный патруль;

Киевский рыбоохранный патруль;

Кировоградский рыбоохранный патруль;

Львовский рыбоохранный патруль;

Николаевский рыбоохранный патруль;

Одесский рыбоохранный патруль;

Полтавский рыбоохранный патруль;

Ровенский рыбоохранный патруль;

Сумской рыбоохранный патруль;

Тернопольский рыбоохранный патруль;

Харьковский рыбоохранный патруль;

Херсонский рыбоохранный патруль;

Хмельницкий рыбоохранный патруль;

Черкасский рыбоохранный патруль;

Черновицкий рыбоохранный патруль;

Черниговский рыбоохранный патруль.

Нормы вылова водных биоресурсов на одного рыбака в сутки (инфографика: darg.gov.ua)

Как разрешено ловить рыбу в осенне-зимний период

Согласно информации Госрыбагентства, рыбалка в осенне-зимний период разрешается за пределами зимовальных ям:

со льда - зимними удочками и жерлицами всех видов;

в случае отсутствия ледового покрова - нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками и спиннингами всех видов.

"С использованием искусственной или естественной приманки, общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака", - напомнили украинцам.

Сообщается также, что в осенне-зимний период (от ледостава до ледохода) запрещается использование орудий лова, оснащенных крючками, расстояние у которых от цевья до кончика жала превышает 10 мм.

Кроме того, в течение всего года в Украине запрещено использование одинарных, соединенных между собой, двойных и тройных крючков без блесны, естественной или искусственной приманки.

Минимально разрешенные для вылова размеры водных биоресурсов (инфографика: darg.gov.ua)

В завершение в Госрыбагентстве рассказали, что за несоблюдение указанных норм для рыбаков в Украине предусмотрено наказание:

от административных штрафов до уголовной ответственности;

а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба.

"Напоминаем, в Госрыбагентстве функционирует всеукраинская "горячая линия": 0 (800) 50-52-50. Если вы заметили нарушения рыбоохранного законодательства, просим безотлагательно сообщать по указанному номеру телефона", - подытожили в ведомстве.