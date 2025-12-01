В Україні стартує друга хвиля виплат "Зимової підтримки": хто отримає 1000 гривень

Сьогодні, 1 грудня, в Україні стартує друга хвиля виплат громадянам 1000 гривень у межах президентської програми "Зимова підтримка".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.
Згідно з інформацією очільниці уряду, станом на понеділок, 1 грудня, заявки на отримання 1000 гривень у межах президентської програми "Зимова підтримка" подали вже 14 млн українців.
Зазначається при цьому, що:
Свириденко повідомила, що сьогодні почнеться друга хвиля виплат тисячі гривень "Зимової підтримки".
"Для тих, хто подався на другий день прийому заявок", - пояснила прем'єр-міністр.
Тим часом ті українці, які подали заявку на так звану "зимову тисячу" через "Укрпошту", почнуть отримувати кошти з Дня святого Миколая - 6 грудня 2025 року.
"Подати заявку встигаєте до Різдва 24 грудня", - наголосила очільниця уряду.
Насамкінець Свириденко поділилась, що 1000 гривень у межах програми "Зимова підтримка" вже отримали 3,5 млн людей.
"Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн гривень", - додала вона.
Уточнюється, що найбільше грошей люди перераховують на оплату комунальних послуг (80%).
Крім того, у топі витрат громадян:
Варто зазначити, що "Зимова підтримка" - це частина комплексного пакета рішень, які уряд України реалізує за дорученням президента (щоб підтримати людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни).
Про запуск програми "Зимова підтримка" прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у своєму Facebook в суботу, 15 листопада.
В цілому ж державна програма підтримки громадян включає не лише можливість отримати одноразові виплати у розмірі 1000 гривень для всіх українців, але й 6500 гривень для особливо вразливих категорій.
Доступна також можливість скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від "Укрзалізниці".
Крім того, в межах цієї програми Кабінет міністрів України запровадив:
