Нацгвардійці збили ворожий безпілотник "Орлан 10" під Бахмутом (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram.

"Бійці 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Рубіж" збили ворожий БПЛА "Орлан 10" на Бахмутському напрямку", - повідомив Півненко.

За даними Нацгвардії, з початку місяця гвардійці знищили вже 2 БПЛА типу "Орлан", один типу "Zala" та ще один "Ланцет".

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, втрати російських терористів склали 1080 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 308 720 військових.

Тим часом підрозділ протиповітряної оборони Миколаївських десантників протягом дня знищив три ворожі безпілотники, серед яких:

2 SuperCam;

ZALA.

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