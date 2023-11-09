Нацгвардійці збили ворожий безпілотник "Орлан 10" під Бахмутом (фото)
Бійці Національної гвардії України збили російський безпілотний літальний апарат "Орлан 10" під Бахмутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram.
"Бійці 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Рубіж" збили ворожий БПЛА "Орлан 10" на Бахмутському напрямку", - повідомив Півненко.
За даними Нацгвардії, з початку місяця гвардійці знищили вже 2 БПЛА типу "Орлан", один типу "Zala" та ще один "Ланцет".
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, втрати російських терористів склали 1080 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 308 720 військових.
Тим часом підрозділ протиповітряної оборони Миколаївських десантників протягом дня знищив три ворожі безпілотники, серед яких:
- 2 SuperCam;
- ZALA.
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