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Нацгвардійці збили ворожий безпілотник "Орлан 10" під Бахмутом (фото)

Бахмут, Четвер 09 листопада 2023 22:03
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Нацгвардійці збили ворожий безпілотник "Орлан 10" під Бахмутом (фото) Фото: нацгвардійці збили ворожий безпілотник під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бійці Національної гвардії України збили російський безпілотний літальний апарат "Орлан 10" під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram.

"Бійці 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Рубіж" збили ворожий БПЛА "Орлан 10" на Бахмутському напрямку", - повідомив Півненко.

Нацгвардійці збили ворожий безпілотник &quot;Орлан 10&quot; під Бахмутом (фото)

За даними Нацгвардії, з початку місяця гвардійці знищили вже 2 БПЛА типу "Орлан", один типу "Zala" та ще один "Ланцет".

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, втрати російських терористів склали 1080 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 308 720 військових.

Тим часом підрозділ протиповітряної оборони Миколаївських десантників протягом дня знищив три ворожі безпілотники, серед яких:

  • 2 SuperCam;
  • ZALA.

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Бахмут дрони Війна Росії проти України
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