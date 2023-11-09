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Окупанти посилюють пошуки підпілля. Перевіряють підписки в Telegram, - ЦНС

Україна, Четвер 09 листопада 2023 21:25
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Окупанти посилюють пошуки підпілля. Перевіряють підписки в Telegram, - ЦНС Фото: окупанти перевіряють телефони українців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти в пошуках українського підпілля на тимчасово окупованих територіях почали перевіряти телефони українців та їх підписки в Telegram. Наявність російського паспорта не допомагає уникнути перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

“Ворог знову намагається знайти членів українського підпілля й посилює так звані “контрдиверсійні заходи", - заявили в ЦНС.

За даними Спротиву, окупанти посилили перевірки телефонів українців, зокрема на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Зокрема росіян цікавлять телефони українців й Telegram-канали на які вони підписані.

“Перевірки проводяться вибірково на вулицях й наявність паспорта ворога не рятує від перевірки", - додали в центрі.

У зв’язку з цим Центр національного спротиву наголошує на необхідності видалення історії браузера та очищення телефону перед виходом на вулицю, якщо ви досі знаходитесь на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів. Зокрема у Мелітополі - інтервенти почали розвішувати містом відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.

Нещодавно росіяни навіть надіслали в Запорізьку область "загін поліції особливого призначення" з республіки Дагестан. Таким чином вони планували побороти українське підпілля в регіоні.

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