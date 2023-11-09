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ГУР показало фото з першої евакуації українців із Сектору Газа

Четвер 09 листопада 2023 10:20
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ГУР показало фото з першої евакуації українців із Сектору Газа Фото: ГУР оприлюднило фото з першої евакуації українців із Сектору Газа (t.me/DIUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

Головне управління розвідки Міноборони України показало світлини з евакуації першої групи українців із Сектору Газа. В рамках операції також вдалося вивезти із зони бойових дій громадян Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО.

Зазначимо, що із Сектору Гази евакуювали першу групу українців, вчора вдалося вивезти із зони бойових дій 43 українців. Про порятунок громадян повідомив президент України Володимир Зеленський.

Наразі евакуйовані українці в безпеці і перебувають на території Єгипту. Операція з вивозу громадян із Гази триває.

"Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснюють співробітники ГУР МО України спільно з МЗС України під загальним керівництвом президента України", - повідомили в розвідці.

Крім того, відомо, що Україна допомогла вивезти із зони бойових дій 36 громадян Молдови. Президентка Молдови Мая Санду уже висловила вдячність за допомогу.

Фото: ГУР оприлюднило фото з першої евакуації українців із Сектору Газа (t.me/DIUkraine)

Скільки українців застрягли у Секторі Гази

Нагадаємо, що після початку бойових дій між терористами ХАМАС та армії Ізраїлю в Секторі Гази на території анклаву застрягли сотні українців, вони фактично стали заручниками ХАМАСу.

Перед початком евакуації на території анклаву налічувалося близько 357 українців. Переважно це жінки та діти.

При цьому зараз є 6 тисяч іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію із Сектору Гази.

Зазначимо, що 1 листопада Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП "Рафах", після чого МЗС України повідомило, що готує евакуацію. У списку 358 українців.

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