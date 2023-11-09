Рада звільнила міністра спорту Гутцайта

Верховна рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від голосу Ярослава Железняка.

Як проголосували нардепи

За звільнення Гутцайта загалом проголосували 243 парламентарі.

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 169

"Європейська солідарність" - 16

"Батьківщина" - 3

"Платформа за життя та мир" - 10

"За майбутнє" - 4

"Голос" - 14

"Довіра" - 9

"Відновлення України" - 9

Фото: Верховна рада проголосувала за звільнення Гутцайта (t.me/yzheleznyak)

Що цьому передувало

Зазначимо, що про імовірність звільнення Гутцайта з посади міністра молоді спорту говорили ще в січні цього року. Днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів, але не сказав кого саме.

Але "кандидата на виліт" назвав народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, зазначивши, що мова йде про міністра молоді спорту Вадима Гутцайта. Також цю інформацію підтвердили джерела РБК-Україна.

Наступного дня, 8 листопада Гутцайт написав заяву про відставку. Її опублікував у Facebook голова Верховної ради Руслан Стефанчук та додав, що звільнення міністра буде розглянуто "найближчим часом". Цього дня в Раді зареєстрували заяву Гутцайта, повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Сам же Гутцайт пояснив причину своєї відставки. Мовляв, він уже рік поєднує міністерський портфель із посадою президента Національного олімпійського комітету України.

"За цей рік було багато маніпулювань щодо моїх повноважень, прийнятих рішень та поєднання цих посад. Сьогодні (публікація 8 листопада - ред.) я ухвалив рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитися на роботі у Національному олімпійському комітеті України", - повідомив Гутцайт.

Що відомо про Гутцайта

Вадим Гутцайт народився у місті Києві в 1971 році. Має дружину - українську журналістку, радіо- і телеведучу Оксану Гутцайт. Подружжя виховує доньку Еліну (2002 р.н.) і сина Марка (2010 р.н.).

У березні 2020 року був призначений міністром молоді і спорту та обіймав цю посаду до сьогодні.

52-річний Гутцайт - український фехтувальник, шабліст та олімпійський чемпіон. Як шабліст взяв участь у трьох Олімпіадах, а у 1992 році завоював командне золото від України.

За даними з відкритих джерел, у 2018 році він був одним зі співвласників російського ТОВ "Альтаир" (СТО "Чемпіон" під Москвою) разом з двома російськими фехтувальниками Ільгаром Мамедовим та Станіславом Поздняковим.

Історія змін в російських реєстрах вказує, що свою частку Гутцайт передав Ільгару Мамедову - багаторічному головному тренеру збірної Росії з фехтування, який має звання полковника Збройних Сил РФ.

Також відомо, що на виборах 2019 році Гутцайт був №81 у списку партії "Слуга народу".

З 2017 по 2023 рік він очолював Федерацію фехтування України. Разом з тим у листопаді 2022 року став президентом Національного олімпійського комітету України.

Скандали

Гутцайт був фігурантом у кримінальній справі щодо розкрадання 2,25 млн грн державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів. У справі він вказаний як директор департаменту молоді та спорту КМДА (попередня посада).

Також навесні 2022 року, перебуваючи на посаді міністра спорту, він офіційно заборонив спортсменам з України участь у спортивних змаганнях з представниками Росії та білорусі.

Таким чином, українців позбавили можливості брати участь у кваліфікаційному відборі на Олімпіаду, що викликало скандал спільноті. Згодом цю заборону скасували.

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