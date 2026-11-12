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В Україні потепліє, але лише на день: до якої погоди готуватись і де чекати сніг

19:18 12.11.2026 Чт
5 хв
aimg Ірина Костенко
В Україні потепліє, але лише на день: до якої погоди готуватись і де чекати сніг Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні найближчими днями очікується "динамічна". Після різкого потепління й дощів зі снігом опадів стане менше, але температура повітря відчутно знизиться.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Що буде впливати на погоду найближчим часом

– Синоптична ситуація в Україні буде досить така, динамічна.

Особливо завтра (13 листопада, - Ред.). Адже на погоду впливатиме активний атмосферний фронт.

Він буде пов'язаний із циклоном над Італією і у нас спричинить досить складну синоптичну ситуацію. Досить різноманітну погоду.

Перед фронтом - з південних напрямків - виноситиметься дуже тепле повітря і тиск інтенсивно падатиме.

А за фронтом вдень - у західних областях - надходитиме вже холодне повітря. Там тиск буде зростати.

Такі різні за властивостями повітряні маси будуть спричинювати великі контрасти температури, поривчастий вітер і дощі різної інтенсивності.

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До яких саме опадів готуватись у п'ятницю

– Завтра в нас - невеликі та помірні дощі. На Прикарпатті - значні.

У Карпатах і на Закарпатті - сильні опади (це вже в нас іде другий рівень небезпечності). Вдень - із переходом в сніг вони можуть бути.

Також можуть спостерігатися вже зимові процеси (у Карпатах і на Закарпатті) - ожеледь, налипання мокрого снігу в денні години, на дорогах - ожеледиця.

Чи принесе атмосферний фронт сильний вітер

– Так, пориви вітру можуть бути під час проходження атмосферного фронту.

Зі швидкістю 15-20 метрів за секунду.

На високогір'ї Карпат - там взагалі в нас 25-30 метрів за секунду можуть бути пориви і хуртовини.

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Чи може сніг "затримуватись" десь ще, крім Карпат

– Поки що - ні.

На високогір'ї Карпат - звичайно, може. Там вже і зараз він, в принципі, є.

Але по рівнинних територіях - поки що може сніг тільки пролітати.

Тобто затримуватися - ще не повинен. Адже у нас - стабільний плюс в денні години.

Чи правда, що 13 листопада несе потепління

– Температура на завтра... ще в нас вона така, досить навіть комфортна, можна сказати.

Вночі +3...+10°C. Вдень +9...+14°C.

У південній частині та в більшості центральних областей, тобто там, де перед атмосферним фронтом буде винос теплого повітря, взагалі може бути +15...+20°C.

Південні області, це у нас Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька...

Центральні - Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська... там от можуть бути в цих межах значення.

Але це - одноденна акція, скажімо так.

На заході країни температура вночі та вдень вже буде нижча, +3...+8°C. Тому що там - буде ось цей атмосферний фронт і опади.

У Карпатах - зниження до 0...-3°C (морозу).

В Україні потепліє, але лише на день: до якої погоди готуватись і де чекати снігОсобливості погоди в Україні 13 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться погода в Україні на вихідних

– У суботу (14 листопада, - Ред.) у більшості областей дощі ще продовжаться.

Але в неділю (15 листопада, - Ред.) вони вже припиняться. І переважатиме погода без опадів - розраховуємо на прояснення.

Навіть у суботу в денні години - матимемо тенденцію до поступового їх припинення. А в неділю - вже без опадів.

Оскільки 14 листопада на нас тільки почне, а 15 числа - вже буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску.

Буде прояснення, на сонечко навіть розраховуємо. Спокійний вітер.

Але буде зниження температури.

Вночі вже буде по території України 0...-7°C (морозу), а вдень +3...+8°C (тепла).

Тобто такі ось різкі коливання в нас будуть якраз-таки у найближчі дві-три доби. Досить таки значні амплітуди температури.

Тому треба вдягатися відповідно і, в принципі, можна досить комфортно провести ці вихідні.

В Україні потепліє, але лише на день: до якої погоди готуватись і де чекати снігОсобливості погоди в Україні 14-15 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від початку нового робочого тижня

– 16 листопада (у понеділок, - Ред.) на нас ще буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску.

Там - переважно без опадів. Хоча у західних областях 16 числа може бути невеликий дощ.

По температурі - ніч залишається 0...-5°C (морозу), у Карпатах - до -8°C.

Вдень в Україні +3...+8°C.

Трішечки теплішими можуть бути Закарпаття, Прикарпаття, південь Одеської області. Там вночі +1...+6°C тепла 16 числа, а вдень +8...+13°C.

Тобто коливання все ще будуть зберігатися.

Чи повернуться в Україну дощі пізніше

– Надалі... різких якихось змін поки що не спостерігається. Але все одно, такі коливання, як-от зараз у нас будуть, можуть проявлятись.

З 17 листопада (з вівторка, - Ред.) - може знову проходити атмосферний фронт.

І потім там - перерва після нього, скажімо так, на середу (18 листопада, - Ред.).

Потім на четвер (19 листопада, - Ред.) - ще один атмосферний фронт.

Перший (атмосферний фронт, - Ред.) - із заходу, другий - з південного заходу більше буде.

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Що буде при цьому з температурою повітря

– Температурні показники знижуватись до таких, скажімо так, кардинальних морозів - ще не будуть.

Денні максимуми залишаються переважно плюсові. Це - стабільно по території України.

Хоча мінуси по заходу десь, по Карпатах - там, звичайно, подекуди можуть бути.

Але загалом надалі - разом із чергуванням атмосферних фронтів - буде більше хмарності.

Тому і не буде таких, занадто низьких температур. Хоча все одно, стримані будуть, звичайно.

Чи можуть бути якісь області холодніші за інших

– Можливо, західні області. Тому що вони будуть першими зустрічати нові атмосферні фронти.

Там, в принципі, і на 14 листопада вночі та вдень близько 0...+5°C. Тобто не сильно високі значення. Тоді як на решті території - більше.

Тому так, імовірно західні області поки що будуть найпрохолоднішими.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в листопаді в цілому.

Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

Читайте також, якою може бути зима в Україні (за словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух).

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