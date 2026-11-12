Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Росія традиційно звинувачує Європу у тому, що вона нібито не хоче миру. І погрожує, що введення іноземних військ в Україну після закінчення війни розцінить як загрозу для себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна, передає ТАСС у Telegram.
Погрози "продовження війни"
Путін цинічно заявив на зустрічі з посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, що Росія завжди була "за" діалог з Європою і ніколи його не переривала.
Натомість він звинуватив Європу у розриві діалогу з РФ.
Російський диктатор каже, що нібито виступає за тривалий мир між Росією та Україною і хоче, щоб він був "вічним і назавжди".
"Ми з самого початку говорили, що присутність будь-яких іноземних військ на українській території для нас є абсолютно неприйнятною. Тому що ми вважаємо, що це загрожує безпеці РФ", - зухвало зазначив Путін.
Він завявив, що з цим у принципі усі погодилися, у тому числі, у ході переговорів у Стамбулі (у 2022 році - ред.).
За словами Путіна, адміністрація Трампа і сам президент США пропонують Росії домовитися про інструменти забезпечення безпеки в Європі загалом.
"Що ми чуємо від європейців? Ні. Лише після того, як буде досягнуто миру в Україні. Але після того, як миру в Україні буде досягнуто, вони збираються вводити війська на територію України. А це означає продовження війни", - погрожує Путін.
Диктатор цинічно закликав адміністрацію США "попрацювати з європейськими союзниками", щоб вони зрештою визначилися з питанням, чого вони хочуть: миру чи війни в Україні.
Раніше РБК-Україна писало, що у Костянтинівці можна організувати гуманітарну місію за зразком тієї, що наприкінці жовтня пройшла в Олешках на Херсонщині. Про це заявив Путін на зустрічі з посланцями Трампа.
Крім того, Росія проти збереження "сірих зон". Для Кремля існує лише одна лінія розмежування з Україною - державний кордон, каже Путін.
За його словами, "тоді все буде зрозуміло: тут ви, тут ми, і це лінія розмежування".
Також відомо, що Віткофф та Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Тема їх переговорів - результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі щодо врегулювання війни в Україні.