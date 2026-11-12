В Украине потеплеет, но только на день: к какой погоде готовиться и где ждать снег
Погода в Украине в ближайшие дни ожидается "динамичная". После резкого потепления и дождей со снегом осадков станет меньше, но температура воздуха ощутимо снизится.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Что будет влиять на погоду в ближайшее время
– Синоптическая ситуация в Украине будет достаточно такой, динамичной.
Особенно завтра (13 ноября, - Ред.). Ведь на погоду будет влиять активный атмосферный фронт.
Он будет связан с циклоном над Италией и у нас повлечет за собой довольно сложную синоптическую ситуацию. Весьма разнообразную погоду.
Перед фронтом - с южных направлений - будет выноситься очень теплый воздух и давление будет интенсивно падать.
А за фронтом днем - в западных областях - будет поступать уже холодный воздух. Там давление будет расти.
Такие разные по свойствам воздушные массы будут вызывать большие контрасты температуры, порывистый ветер и дожди разной интенсивности.
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К каким именно осадкам готовиться в пятницу
– Завтра у нас небольшие и умеренные дожди. На Прикарпатье - значительные.
В Карпатах и на Закарпатье - сильные осадки (это уже у нас идет второй уровень опасности). Днем - с переходом в снег они могут быть.
Также могут наблюдаться уже зимние процессы (в Карпатах и на Закарпатье) - гололед, налипание мокрого снега в дневные часы, на дорогах - гололедица.
Принесет ли атмосферный фронт сильный ветер
– Да, порывы ветра могут быть при прохождении атмосферного фронта.
Со скоростью 15-20 метров в секунду.
На высокогорье Карпат - там вообще у нас 25-30 метров в секунду могут быть порывы и метели.
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Может ли снег "задерживаться" где-то еще, кроме Карпат
– Пока что - нет.
На высокогорье Карпат - конечно, может. Там уже и сейчас он, в принципе, есть.
Но по равнинным территориям - пока что может снег только пролетать.
То есть задерживаться - еще не должен. Ведь у нас - стабильный плюс в дневные часы.
Правда ли, что 13 ноября несет потепление
– Температура на завтра… еще у нас она такая, достаточно даже комфортная, можно сказать.
Ночью +3...+10°C. Днем +9...+14°C.
В южной части и в большинстве центральных областей, то есть там, где перед атмосферным фронтом будет вынос теплого воздуха, вообще может быть +15...+20°C.
Южные области, это у нас Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская...
Центральные - Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская… там вот могут быть в этих пределах значения.
Но это - однодневная акция, скажем так.
На западе страны температура ночью и днем будет ниже, +3...+8°C. Потому что там - будет вот этот атмосферный фронт и осадки.
В Карпатах - снижение до 0...-3°C (мороза).
Особенности погоды в Украине 13 ноября (инфографика: РБК-Украина)
Как изменится погода в Украине на выходных
– В субботу (14 ноября, - Ред.) в большинстве областей дожди еще продолжатся.
Но в воскресенье (15 ноября, - Ред.) они уже прекратятся. И будет преобладать погода без осадков - рассчитываем на прояснения.
Даже в субботу в дневные часы - будет тенденция к постепенному их прекращению. А в воскресенье - уже без осадков.
Поскольку 14 ноября на нас только начнет, а 15 числа - уже будет влиять поле повышенного атмосферного давления.
Будет прояснение, на солнышко даже рассчитываем. Спокойный ветер.
Но будет снижение температуры.
Ночью уже будет по территории Украины 0...-7°C (мороза), а днем +3...+8°C (тепла).
То есть такие вот резкие колебания у нас будут как раз в ближайшие двое-трех суток. Достаточно значительные амплитуды температуры.
Поэтому нужно одеваться соответственно и, в принципе, можно достаточно комфортно провести эти выходные.
Особенности погоды в Украине 14-15 ноября (инфографика: РБК-Украина)
Чего ждать от начала новой рабочей недели
– 16 ноября (в понедельник, - Ред.) на нас еще будет влиять поле повышенного атмосферного давления.
Там - преимущественно без осадков. Хотя в западных областях 16 числа может быть небольшой дождь.
По температуре - ночь остается 0...-5°C (мороза), в Карпатах - до -8°C.
Днем в Украине +3...+8°C.
Немного более теплыми могут быть Закарпатье, Прикарпатье, юг Одесской области. Там ночью +1...+6°C тепла 16 числа, а днем +8...+13°C.
То есть колебания все еще будут сохраняться.
Вернутся ли в Украину дожди позже
– В дальнейшем... резких каких-либо изменений пока что не наблюдается. Но все равно, такие колебания, как сейчас у нас будут, могут проявляться.
С 17 ноября (со вторника, - Ред.) - может снова проходить атмосферный фронт.
И потом там - перерыв после него, скажем так, на среду (18 ноября, - Ред.).
Затем на четверг (19 ноября, - Ред.) - еще один атмосферный фронт.
Первый (атмосферный фронт, - Ред.) - с запада, второй - с юго-запада больше будет.
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Что будет при этом с температурой воздуха
– Температурные показатели снижаться до таких, скажем так, кардинальных морозов - еще не будут.
Дневные максимумы остаются преимущественно плюсовые. Это - стабильно по территории Украины.
Хотя минусы по западу где-то, по Карпатам - там, конечно, кое-где могут быть.
Но в целом в дальнейшем - вместе с чередованием атмосферных фронтов - будет больше облачности.
Потому и не будет таких, слишком низких температур. Хотя все равно, сдержанные будут, конечно.
Могут ли быть какие-то области холоднее других
– Возможно, западные области. Потому что они будут первыми встречать новые атмосферные фронты.
Там, в принципе, и на 14 ноября ночью и днем около 0…+5°C. То есть не сильно высокие значения. В то время как на остальной территории - больше.
Поэтому да, вероятно, западные области пока что будут самыми прохладными.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в ноябре в целом.
Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
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