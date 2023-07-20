UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Повітряні тривоги були оголошені в Києві та всіх областях Україн ввечері 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як повідомили у Повітряних силах, оголошення тривоги пов'язане зі злетом винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області, що в Росії.

Нагадаємо, МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Оновлено в 19:11.

У Києві оголошено про відбій повітряної тривоги. Також відбій тривоги і в інших областях України.

Нашим захисникам вдавалося збивати ворожі ракети за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot. Під час однієї з таких атак захисники знищили одразу сім ракет "Кинжал".

Громадян просять буди уважними та перебувати в укриттях.

Фото: карта повітряних тривог 20 липня (alerts.in.ua)

Повітряні атаки РФ по Україні

Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по території України. Це сталося після вчорашніх ударів із застосуванням "Шахедів" та ракет. Тоді спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.

Усі дані про наслідки вчорашньої нічної повітряної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо також, перед тим російські війська в ніч на 15 липня вчергове намагалися атакувати дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте були і влучання. Російська армія тоді випустила дрони-камікадзе типу Shahed.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Українивоздушная тревога