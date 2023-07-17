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В Херсоні пролунав вибух

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Понеділок 17 липня 2023 23:16
В Херсоні пролунав вибух Фото: в Херсоні пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері, 17 липня, в Херсоні пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що вибух пролунав близько 23:10, на той момент в місті та області була оголошена повітряна тривога.

Ситуація в Херсоні

Росіяни з моменту звільнення Херсона розпочали регулярні обстріли міста за допомогою артилерії та ракет. Наприклад, 11 липня окупанти вдарили по житловим кварталам міста, тоді постраждало п'ять людей, серед яких і дитина.

Наступного дня загарбники знову атакували місто, в результаті чого загинув 81-річний чоловік.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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