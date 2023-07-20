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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Воздушные тревоги были объявлены в Киеве и во всех областях Украины вечером 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Как сообщили в Воздушных силах, объявление тревоги связано со взлетом истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области в России.

Напомним, МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Обновлено в 19:11.

В Киеве объявлено об отбое воздушной тревоги. Также отбой тревоги и в других областях Украины.

Нашим защитникам удавалось сбивать вражеские ракеты с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot. Во время одной из таких атак защитники уничтожили сразу семь ракет "Кинжал" .

Граждан просят быть внимательными и находиться в укрытиях.

Фото: карта воздушных тревог 20 июля (alerts.in.ua)

Воздушные атаки РФ по Украине

Российские оккупанты этой ночью снова устроили воздушную атаку по территории Украины. Это произошло после вчерашних ударов с применением "Шахедов" и ракет. Тогда сначала о взрывах сообщили в Херсоне, а позже в Николаеве – там заявляли о работе ПВО. После этого серия взрывов прогремела в Одессе.

Все данные о последствиях вчерашней ночной воздушной атаки – в материале РБК-Украина.

Напомним также, перед тем российские войска в ночь на 15 июля в очередной раз пытались атаковать дронами-камикадзе юг Украины. Сработали силы ПВО, однако были и попадания. Российская армия тогда выпустила дроны-камикадзе типа Shahed.

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Война России против Украинывоздушная тревога