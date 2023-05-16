ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резніков заявив, що сили ППО збили 7 російських "Кинджалів"

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 травня 2023 12:40
Резніков заявив, що сили ППО збили 7 російських "Кинджалів" Фото: скільки російських "Кинджалів" збила ППО України (wikipedia og)
Автор: Наталія Гурковська

Українські сили ППО збили вже 7 російських ракет "Кинджалів". Відомо, що на озброєнні армія РФ має 80 ракет цього типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

"Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет "Кинджал" та 12 інших ракет. 80-1-6=", - написав він.

Міністр оборони запевнив, що у російських терористів немає шансів взяти гору над Україною.

"Їхній зброї можна і потрібно протистояти західною. Дякуємо нашим військовослужбовцям ВПС та нашим державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою", - додав Резніков.

Як повідомлялось, російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були і "Кинджали". Усі ворожі цілі було знищено. Над Миколаївською областю сили ППО збили чотири "Калібри".

Крім того, під час нічної атаки на Київ, 4 травня, сили протиповітряної оборони України збили російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал". Зокрема, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що вночі, 4 травня, гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал", яку росіяни випустили з МіГ-31К українські воїни збили завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Серед них "Кинжали": Росія атакувала Україну 18 ракетами, всі вони знищені, - Залужний
Серед них "Кинжали": Росія атакувала Україну 18 ракетами, всі вони знищені, - Залужний
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна