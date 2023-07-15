Окупанти вночі атакували дронами південь України, є влучання, - Гуменюк

Російські війська в ніч на 15 липня вчергове намагалися атакувати дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте є і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що окупанти занепокоєні через ситуацію на Запорізькому напрямку, а також через те, як будуть розвиватися події через річку Дніпро. Тому росіяни атакують прифронтові регіони.

Так, цієї ночі російська армія випустила дрони-камікадзе типу Shahed. Гуменюк зазначила, що у Миколаївській області було збито три безпілотники. Цю інформацію також підтвердив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також, за словами Гуменюк, є влучання у Запорізькій області. Наслідки атаки поки невідомі.

"Була потужна робота (у Запорізькій області, - ред.). Працювали сили протиповітряної оборони. На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються", - наголосила речниця.

Нічна атака

Цієї ночі у східних, частині північних, центральних та південних областей лунала повітряна тривога. Військові попереджали про загрозу атак.

Крім того, під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Поки місцева влада не повідомляла про наслідки атаки.

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