В Україні обмежують рух фур і вантажівок: кого та коли зупинятимуть

В Україні запроваджують "літні" обмеження руху для великовагового транспорту. Проте деяких водіїв такі сезонні зміни не стосуються.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.
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Українцям розповіли, що сезонні обмеження руху для великовагового транспорту запроваджено:
"Адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень", - пояснили у Держагентстві.
Спеціалісти пояснили, що запроваджені обмеження стосуються:
Водіям таких транспортних засобів не можна буде рухатись деякими дорогами за температури повітря вище +28°C.
У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, що у період запроваджених змін на автомобільних дорогах державного значення та основних логістичних маршрутах буде встановлено:
Тим часом водіїв та перевізників просять:
Уточнюється також, що на період дії обмежень будуть визначені місця тимчасового відстою великовагового транспорту (де водії зможуть дочекатись більш сприятливих для продовження руху умов).
Їх будуть визначати - спільно - Національна поліція, Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), місцеві органі влади та власники об'єктів дорожнього сервісу.
Запроваджені по Україні на тлі спеки обмеження щодо руху не поширюватимуться на водіїв транспортних засобів, які:
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