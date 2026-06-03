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В Україні запустили нову дорогу до кордону з Польщею (відео)

13:18 03.06.2026 Ср
2 хв
Масштабний дорожній проєкт стартував ще до початку повномасштабної війни
aimg Ірина Костенко
В Україні запустили нову дорогу до кордону з Польщею (відео) Транспортна артерія має протяжність 14,5 км (кадр із відео: facebook.com/oleksiikuleba)
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Довгоочікуваний Північний обхід Рівного відкрили для водіїв. Ця дорога - стратегічно важлива, особливо в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби у Facebook.

Чим важливий Північний обхід Рівного

"Запустили Північний обхід Рівного", - розповів Кулеба 3 червня.

Він повідомив також, що ця транспортна артерія:

  • має протяжність 14,5 км;
  • покращить сполучення між регіонами України;
  • забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 "Київ - Чоп";
  • забезпечить швидший вихід до пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг" і "Угринів" - на українсько-польському кордоні.
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Посадовець уточнив, що нова дорога важлива для кожного:

  • для міста Рівне - це розвантаження від транзитного транспорту;
  • для регіону - нова можливість розвитку;
  • для держави - посилення логістики, економічних зв'язків і міжнародних транспортних коридорів.

В Україні запустили нову дорогу до кордону з Польщею (відео)Північний обхід Рівного (кадр із відео: facebook.com/oleksiikuleba)

Коли стартував проєкт і як його завершили

Згідно з інформацією Кулеби, цей проєкт розпочали ще у 2019 році, хоча з початком повномасштабної війни - роботи призупиняли.

"Але це один із найбільших дорожніх проєктів останніх років, що потребував завершення", - констатував міністр.

Він пояснив, що "почалися руйнування недобудованих мостових споруд", а це "могло б призвести до значних збитків".

Отже, в цілому в межах проєкту було:

  • збудовано нову ділянку дороги протяжністю 6 км;
  • реконструйовано 4 км існуючої автомобільної дороги;
  • виконано ремонт ще 4,5 км дорожньої мережі та штучних споруд.

Особливого значення цей проєкт, за словами Кулеби, набув в умовах війни.

"Північний обхід підсилює маршрути до західного кордону, покращує перевезення гуманітарних і військових вантажів та підвищує стійкість транспортної системи країни", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський встановив Кабміну дедлайн для ремонту важливих місцевих доріг.

Тим часом у "Київавтодорі" розповіли, які дороги й мости відремонтують цього року у столиці.

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