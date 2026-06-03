В Україні запустили нову дорогу до кордону з Польщею (відео)
Довгоочікуваний Північний обхід Рівного відкрили для водіїв. Ця дорога - стратегічно важлива, особливо в умовах війни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби у Facebook.
Чим важливий Північний обхід Рівного
"Запустили Північний обхід Рівного", - розповів Кулеба 3 червня.
Він повідомив також, що ця транспортна артерія:
- має протяжність 14,5 км;
- покращить сполучення між регіонами України;
- забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 "Київ - Чоп";
- забезпечить швидший вихід до пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг" і "Угринів" - на українсько-польському кордоні.
Посадовець уточнив, що нова дорога важлива для кожного:
- для міста Рівне - це розвантаження від транзитного транспорту;
- для регіону - нова можливість розвитку;
- для держави - посилення логістики, економічних зв'язків і міжнародних транспортних коридорів.
Північний обхід Рівного (кадр із відео: facebook.com/oleksiikuleba)
Коли стартував проєкт і як його завершили
Згідно з інформацією Кулеби, цей проєкт розпочали ще у 2019 році, хоча з початком повномасштабної війни - роботи призупиняли.
"Але це один із найбільших дорожніх проєктів останніх років, що потребував завершення", - констатував міністр.
Він пояснив, що "почалися руйнування недобудованих мостових споруд", а це "могло б призвести до значних збитків".
Отже, в цілому в межах проєкту було:
- збудовано нову ділянку дороги протяжністю 6 км;
- реконструйовано 4 км існуючої автомобільної дороги;
- виконано ремонт ще 4,5 км дорожньої мережі та штучних споруд.
Особливого значення цей проєкт, за словами Кулеби, набув в умовах війни.
"Північний обхід підсилює маршрути до західного кордону, покращує перевезення гуманітарних і військових вантажів та підвищує стійкість транспортної системи країни", - підсумував посадовець.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський встановив Кабміну дедлайн для ремонту важливих місцевих доріг.
Тим часом у "Київавтодорі" розповіли, які дороги й мости відремонтують цього року у столиці.
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