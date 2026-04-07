Правила для водіїв змінили: хто тепер може їздити на агротехніці без спецправ та як довго

Правила керування сільгосптехнікою змінились для великої групи водіїв. Тепер офіційно сісти за кермо трактора дехто з українців може простіше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Головне: Спрощення : водії вантажівок та автобусів (категорії С1, С, D1, D) отримали право працювати на сільгосптехніці без спеціального посвідчення тракториста.

: водії вантажівок та автобусів (категорії С1, С, D1, D) отримали право працювати на сільгосптехніці без спеціального посвідчення тракториста. Скасування попередніх вимог : більше не потрібно мати трирічний стаж водіння - тепер залучати нових працівників у поле можна швидше.

: більше не потрібно мати трирічний стаж водіння - тепер залучати нових працівників у поле можна швидше. Техніка : дозволено керувати тракторами, зерно- та кукурудзозбиральними комбайнами, а також машинами для збору овочів і фруктів.

: дозволено керувати тракторами, зерно- та кукурудзозбиральними комбайнами, а також машинами для збору овочів і фруктів. Обмеження : запроваджена норма не дозволяє виїзд на дороги загального користування - лише робота безпосередньо в полі.

: запроваджена норма не дозволяє виїзд на дороги загального користування - лише робота безпосередньо в полі. Терміни: правила діятимуть під час воєнного стану та ще 90 днів після його скасування.

Що саме змінилось і для кого

Українцям розповіли, що уряд спростив доступ до роботи на сільськогосподарській техніці для водіїв категорій С і D.

Йдеться про те, що право керувати окремими видами сільськогосптехніки - без отримання посвідчення тракториста-машиніста - отримали водії, які:

мають права на керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами - категорії С1, С, D1 або D;

мають стаж водіння до трьох років.

"Відповідні зміни до постанови №217 уряд затвердив на засіданні 6 квітня", - уточнили в міністерстві.

Доступ до роботи на сільгосптехніці спростили для водіїв категорій С і D (інфографіка: me.gov.ua)

Які правила діяли раніше

Повідомляється, що до цього власники таких прав отримували можливість керувати сільгосптехнікою лише за наявності трирічного стажу водіння.

Уточнюється, що це рішення стосується сільськогосподарських машин категорій А1, А2, В1, В2 і В3:

трактори;

самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини;

самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо.

Як довго діятиме запроваджена норма

Згідно з інформацією міністерства, вищезазначена норма діятиме виключно:

в межах воєнного стану;

та впродовж 90 днів після його завершення.

Крім того, вона "не передбачає виїзду на дороги загального користування".

Чим важливе рішення уряду

"В умовах війни та дефіциту трактористів-машиністів в аграрному секторі вимога трирічного стажу суттєво обмежувала можливості залучення нових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт - посівної та жнив", - пояснили у міністерстві.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев підтвердив, що рішення уряду є відповіддю:

на запит бізнесу;

на виклики воєнного часу.

"Скасування вимоги щодо наявності трирічного стажу керування на сільгосптехніку - це практичне рішення, яке дозволить аграріям швидше залучати людей до роботи в полі", - констатував він.

Соболев нагадав, що "в умовах війни кожен день має значення".

"І ми маємо максимально спрощувати доступ до роботи там, де це не шкодить безпеці, але критично важливо для економіки та продовольчої стабільності країни", - підсумував урядовець.

Як це допоможе аграрним підприємствам

Очікується, що реалізація вищезазначеної постанови (ініційованої Мінекономіки спільно з Міністерством внутрішніх справ), дозволить аграрним підприємствам: