ua en ru
Пн, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Коли перетинати кордон без черг: у ДПСУ назвали найкращі дні та час

13:08 22.06.2026 Пн
5 хв
Як дізнатись, які пункти пропуску мають нульову чергу?
aimg Ірина Костенко
Коли перетинати кордон без черг: у ДПСУ назвали найкращі дні та час Черги на кордоні можуть суттєво вплинути на плани мандрівників (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Із приходом літнього сезону черг на кордоні стає все більше, особливо на виїзд з України. Планувати поїздки у ДПСУ радять з урахуванням завантаженості пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі "КИЇВ24 live".

Головне:

  • Ситуація на кордоні: у червні фіксують чимале збільшення пасажиропотоку, що призвело до черг на багатьох пунктах пропуску.
  • Найпопулярніші напрямки: зараз найбільш завантажені деякі пункти пропуску на кордоні з Польщею (50% від усього пасажиропотоку) та Угорщиною.
  • Найкращий час для виїзду: будні дні та ранкові години, коли черги мінімальні або відсутні.
  • Як не застрягти: перед поїздкою перевіряйте завантаженість пунктів пропуску на Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ (дані оновлюються кожні 3 години).

Ситуація на кордоні останніми днями

"Не можна говорити, що черги на кордоні присутні 24 години на добу. Але, звісно, пасажиропотік зараз є досить високим. Якщо порівняти, наприклад, із весняними місяцями", - розповів речник ДПСУ.

За його даними, у будні дні минулого тижня "пасажиропотік був не меншим за 113 тисяч перетинів кордону" і від понеділка до п'ятниці (15-19 червня) "коливався" в межах 113-118 тисяч.

"За вчорашній день (неділю, 21 червня, - Ред.), а також за суботу (20 червня, - Ред.) пасажиропотік був значно більшим, ніж у будні. В суботу - це 130 тисяч перетинів кордону, а за вчорашній день 136 тисяч. І це - найвищий показник за червень місяць", - поділився Демченко.

Читайте також: В Україні запустили нову дорогу до кордону з Польщею (відео)

Як змінилась кількість автобусів

Представник ДПСУ повідомив, що на пунктах пропуску на кордоні збільшилось також навантаження і "щодо руху автобусним сполученням".

"Знову ж таки, повертаючись до весняних місяців, кордон перетинали на виїзд з України за добу десь близько 350-400 автобусів", - нагадав він.

Зараз же кількість автобусів на виїзд з країни (наприклад цими вихідними), була на рівні 580 за добу.

"Але, знову ж таки, весь червень - перевага йде на виїзд з України. Виключення, напевно, становить тільки вчорашній день, коли на тисячу більше перетинів кордону ми мали на в'їзд у країну, ніж тих, хто виїжджав за межі України", - поділився Демченко.

Читайте також: Чи випустять з України? Як перевірити тимчасові обмеження на виїзд за кордон онлайн

Де на кордоні черг може бути найбільше

Речник ДПСУ нагадав, що "із тим пасажиропотоком, який був у весняні місяці, черг практично не було".

"Але стрімке зростання, наприклад, на 50 тисяч перетинів кордону за добу... Інфраструктура у вигляді пунктів пропуску просто не може повноцінно впоратися, щоб уникнути повністю черг", - констатував він.

Водночас, за словами Демченка, важливо розуміти, що "50% від усього пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею".

"Там, власне, і фіксуються найбільші черги (коли потік людей збільшується)", - зауважив він.

Також черги, крім Польщі (по напрямку пунктів пропуску на кордоні з Польщею), фіксують в останні дні й на кордоні з Угорщиною.

"Зокрема по напрямку пунктів пропуску "Тиса" й "Лужанка", де найбільший пасажиропотік і скупчення транспортних засобів", - уточнив спеціаліст.

Тим часом на кордон із Молдовою, за його словами, "припадає близько 20% від всього пасажиропотоку".

Читайте також: Чому чоловіків розвертають на кордоні та як уникнути відмови у виїзді: всі деталі

Коли перетинати кордон - найкраще

"Ви не зможете спланувати, як буде розвиватися ситуація на кордоні щодо пасажиропотоку за тиждень, за два. Або ж навіть за кілька днів", - визнав Демченко.

Водночас він повідомив, що пройти контроль швидше можна тоді, коли найменша ймовірність формування черг:

  • у будні дні;
  • у ранкові години.

"Я радив би людям звернути увагу на те, що в будні дні, особливо в ранкові години, черг практично немає... Окремі пункти пропуску можуть мати по кілька десятків транспортних засобів на виїзд з України. Але більшість пунктів пропуску мають нульову чергу", - констатував представник ДПСУ.

Він пояснив, що пасажиропотік - як у будні дні, так і у вихідні - зростає ближче до обіду та ближче до вечора.

"Якщо говорити, наприклад, про ці вихідні, то більші черги на виїзд були в суботу, ніж у неділю. В неділю динаміка не мала такого, стрімкого коливання до зростання", - поділився фахівець.

Читайте також: Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок

Як не застрягти в черзі - порада ДПСУ

"Аби уникнути приїзду на пункти пропуску, де найбільші черги, я радив би людям ознайомлюватися зі станом завантаженості пунктів пропуску. І обирати для себе найменш завантажені", - наголосив Демченко.

Він нагадав, що така інформація:

  • публікується на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України ("Західний кордон");
  • оновлюється кожні три години.

"І можна побачити, наприклад, якщо говорити про кордон із Польщею, що по напрямку пункту пропуску "Шегині" або "Краківець" є черга. А сусідні пункти пропуску можуть у ту годину не мати черг взагалі", - пояснив речник ДПСУ.

Коли перетинати кордон без черг: у ДПСУ назвали найкращі дні та часКоли перетинати кордон без черг: у ДПСУ назвали найкращі дні та часСтан черг перед пунктами пропуску із різними державами, на виїзд з України, станом на 12:00 22 червня 2026 року (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Отже, якщо говорити про власників автівок чи їх пасажирів (людей, які їдуть на кордон індивідуальними транспортними засобами), найкраще обирати найменш завантажений напрямок.

"Попит" на конкретний день - залежить саме від людей, які планують для себе подорожі... Тому я би радив ознайомлюватися зі станом завантаженості пунктів пропуску", - підсумував Демченко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Тернопільській області на рік обмежують рух міжнародною трасою (для водіїв організували об'їзд).

Крім того, ми пояснювали, чи перевіряють на кордоні кредити або лікарняні - кого реально можуть не випустити з України.

Читайте також, що змінилося для українців на кордоні з 10 квітня (що варто знати про в'їзд в ЄС по-новому).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща ДПСУ Кордон з Україною Виїзд за кордон Прикордонна служба Прикордонники Поради Документи Подорожі
Новини
У частині Києва зникло світло
У частині Києва зникло світло
Аналітика
Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух