Патрульні розповіли, що в машині повинен мати кожен водій: список

У Патрульній поліції нагадали водіям перелік речей, які повинні бути в кожному авто - на випадок різних непередбачуваних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Херсонської області у Facebook.

Які речі повинні бути в кожній машині

За словами правоохоронців, перед тим, як виїхати на дорогу, водії повинні перевірити наявність у транспортному засобі речей, які стануть у пригоді:

у разі виникнення технічних несправностей

у разі виникнення непередбачених ситуацій на дорозі

Виходячи з порад патрульних, кожен водій повинен мати в авто:

аптечку

вогнегасник

знак аварійної зупинки

домкрат (цей інструмент можна назвати одним з основних, особливо, якщо йдеться про подорожі поза межами населених пунктів)

трос буксирувальний

компресор

запасне колесо

набір інструментів

каністру з паливом

ліхтарик

інші речі, які можуть знадобитись для ремонту автомобіля в дорожніх умовах

"Безпечних вам поїздок", - підсумували у поліції.

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/khersonpolice)