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Патрульні розповіли, що в машині повинен мати кожен водій: список

Понеділок 30 грудня 2024 10:40
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Патрульні розповіли, що в машині повинен мати кожен водій: список У кожній машині повинен бути "базовий" перелік обов'язкових речей (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Патрульній поліції нагадали водіям перелік речей, які повинні бути в кожному авто - на випадок різних непередбачуваних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Херсонської області у Facebook.

Які речі повинні бути в кожній машині

За словами правоохоронців, перед тим, як виїхати на дорогу, водії повинні перевірити наявність у транспортному засобі речей, які стануть у пригоді:

  • у разі виникнення технічних несправностей
  • у разі виникнення непередбачених ситуацій на дорозі

Виходячи з порад патрульних, кожен водій повинен мати в авто:

  • аптечку
  • вогнегасник
  • знак аварійної зупинки
  • домкрат (цей інструмент можна назвати одним з основних, особливо, якщо йдеться про подорожі поза межами населених пунктів)
  • трос буксирувальний
  • компресор
  • запасне колесо
  • набір інструментів
  • каністру з паливом
  • ліхтарик
  • інші речі, які можуть знадобитись для ремонту автомобіля в дорожніх умовах

"Безпечних вам поїздок", - підсумували у поліції.

Патрульні розповіли, що в машині повинен мати кожен водій: списокПатрульні розповіли, що в машині повинен мати кожен водій: список

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/khersonpolice)

Нагадаємо, раніше поліція звернула увагу водіїв на важливе правило, яке допоможе уникнути ДТП і штрафу.

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