Патрульні розповіли, що в машині повинен мати кожен водій: список
У Патрульній поліції нагадали водіям перелік речей, які повинні бути в кожному авто - на випадок різних непередбачуваних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Херсонської області у Facebook.
Які речі повинні бути в кожній машині
За словами правоохоронців, перед тим, як виїхати на дорогу, водії повинні перевірити наявність у транспортному засобі речей, які стануть у пригоді:
- у разі виникнення технічних несправностей
- у разі виникнення непередбачених ситуацій на дорозі
Виходячи з порад патрульних, кожен водій повинен мати в авто:
- аптечку
- вогнегасник
- знак аварійної зупинки
- домкрат (цей інструмент можна назвати одним з основних, особливо, якщо йдеться про подорожі поза межами населених пунктів)
- трос буксирувальний
- компресор
- запасне колесо
- набір інструментів
- каністру з паливом
- ліхтарик
- інші речі, які можуть знадобитись для ремонту автомобіля в дорожніх умовах
"Безпечних вам поїздок", - підсумували у поліції.
Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/khersonpolice)
Нагадаємо, раніше поліція звернула увагу водіїв на важливе правило, яке допоможе уникнути ДТП і штрафу.
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