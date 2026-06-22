В Украине ограничивают движение фур и грузовиков: кого и когда будут останавливать

В Украине вводят "летние" ограничения движения для большегрузного транспорта. Однако некоторых водителей такие сезонные изменения не касаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины в Facebook.
Главное:
Украинцам рассказали, что сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта введены:
"Ведь при высоких температурах асфальтобетонное покрытие становится более уязвимым к нагрузкам", - объяснили в Госагентстве.
Специалисты объяснили , что введенные ограничения касаются:
Водителям таких транспортных средств будет запрещено двигаться по некоторым дорогам при температуре воздуха выше +28°C.
В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры сообщили, что в период действия введенных изменений на автомобильных дорогах государственного значения и основных логистических маршрутах будут установлены:
Тем временем водителей и перевозчиков просят:
Уточняется также, что на период действия ограничений будут определены места временного отстоя большегрузного транспорта (где водители смогут дождаться более благоприятных для продолжения движения условий).
Их будут определять - совместно - Национальная полиция, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), местные органы власти и владельцы объектов дорожного сервиса.
Введенные по Украине на фоне жары ограничения на движение не будут распространяться на водителей транспортных средств, которые:
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