У Тернопільській області на рік обмежать рух міжнародною трасою, але є об'їзд (карта)

На початку червня у Теребовлі обмежать рух міжнародною трасою М-19. Тимчасове перекриття заплановане на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.

Головне: Де перекриють рух : у місті Теребовля Тернопільської області на міжнародній трасі М-19 "Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече".

: у місті Теребовля Тернопільської області на міжнародній трасі М-19 "Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече". Точні координати : обмеження діятимуть у межах ділянки "км 354+689 - км 355+566".

: обмеження діятимуть у межах ділянки "км 354+689 - км 355+566". Час і терміни : рух закривають рівно на рік - з 08:00 2 червня 2026 року до 08:00 2 червня 2027 року.

: рух закривають рівно на рік - з 08:00 2 червня 2026 року до 08:00 2 червня 2027 року. Причина змін : запланований капітальний ремонт мосту та підходів до нього.

: запланований капітальний ремонт мосту та підходів до нього. Як їхати водіям : фахівці розробили різні маршрути об'їзду окремо для легкового та окремо для вантажного транспорту (схему дивіться на карті нижче).

: фахівці розробили різні маршрути об'їзду окремо для легкового та окремо для вантажного транспорту (схему дивіться на карті нижче). Фінансування : проєкт реалізується в межах програми Interreg NEXT "Польща - Україна 2021-2027" (90% фінансує ЄС, ще 10% виділяють місцеві бюджети).

: проєкт реалізується в межах програми Interreg NEXT "Польща - Україна 2021-2027" (90% фінансує ЄС, ще 10% виділяють місцеві бюджети). Важливість об'єкта: цей міст є стратегічним для логістики та міжнародного сполучення, там щодня проїжджає близько 15 тисяч автомобілів.

Про яку ділянку траси йдеться

Згідно з інформацією держагентства, рух усіх видів транспорту буде тимчасово обмежено:

у місті Теребовля Тернопільської області;

на ділянці автомобільної дороги державного значення М-19 "Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече" (на місто Бухарест);

в межах "км 354+689 - км 355+566".

"Увага! На міжнародній трасі планується тимчасове перекриття руху", - попередили водіїв.

Коли стартують обмеження й скільки триватимуть

Повідомляється, що рух транспорту на цій ділянці буде тимчасово обмежено впродовж року:

з 08:00 2 червня 2026 року ;

; до 08:00 2 червня 2027 року.

"Просимо водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей", - зауважили у держагентстві.

Чому трасу перекривають так надовго

Причина запланованих обмежень - капітальний ремонт мосту на міжнародній трасі М-19.

У держагентстві пояснили, що цей проєкт реалізується в межах Міжнародної програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT "Польща - Україна 2021-2027":

90% вартості робіт фінансує Європейський Союз;

10% - співфінансування української сторони коштом місцевих бюджетів.

Як можна буде об'їхати перекриту ділянку

Тимчасова схема організації дорожнього руху (на період перекриття траси через відновлення дорожнього інфраструктурного об'єкту) та маршрути об'їзду заплановані різні:

для легкового транспорту;

для вантажного транспорту.

"Тож просимо водіїв уважно стежити за дорожніми знаками та завчасно планувати маршрут", - наголосили у держагентстві.

Тимчасовий об'їзд під час капітального ремонту мосту на км 355 + 470 дороги М-19 (інфографіка: facebook.com/agency.for.restoration)

Що саме планують зробити у межах проєкту

У межах проєкту запланований капітальний ремонт:

мосту;

підходів до нього.

Уточнюється, що ремонтні роботи відбуватимуться в рамках реалізації проєкту "Покращення транскордонної мобільності шляхом будівництва регіональної дороги №627 "Косів Ляцькі - Соколів Підляський" та капітального ремонту мосту в м. Теребовлі на дорозі державного значення М-19".

Чим важливий ремонт цього мосту

Українцям нагадали, що цей міст розташований на одній із ключових транспортних артерій, яка забезпечує сполучення України з Європою.

"Щодня цією ділянкою проїжджає близько 15 тисяч транспортних засобів", - уточнили в держагентстві.

Отже, в цілому міст має стратегічне значення для логістики та міжнародного сполучення: