В Україні обмежують рух фур і вантажівок: кого та коли зупинятимуть

В Україні запроваджують "літні" обмеження руху для великовагового транспорту. Проте деяких водіїв такі сезонні зміни не стосуються.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.

Головне: Кого обмежують : великоваговий транспорт фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

: великоваговий транспорт фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. За яких умов : коли температура повітря очікується вище +28°C.

: коли температура повітря очікується вище +28°C. Де саме : на автомобільних дорогах державного значення та основних логістичних маршрутах.

: на автомобільних дорогах державного значення та основних логістичних маршрутах. Причини : за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень.

: за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень. Кого не стосується: військових, перевізників небезпечних і швидкопсувних вантажів, живих тварин чи птиці, транспорт, який ліквідує наслідки надзвичайних ситуацій.

Де саме й навіщо запроваджують обмеження

Українцям розповіли, що сезонні обмеження руху для великовагового транспорту запроваджено:

на дорогах державного значення;

через підвищення температури повітря;

для збереження дорожнього покриття в умовах спеки.

"Адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень", - пояснили у Держагентстві.

В Україні запроваджують "літні" обмеження руху для деякого транспорту (інфографіка: facebook.com/agency.for.restoration)

Кого стосуються зміни та за яких умов

Спеціалісти пояснили, що запроваджені обмеження стосуються:

великовагових транспортних засобів;

якщо їх фактична маса - понад 24 тонни;

якщо навантаження на вісь - понад 7 тонн.

Водіям таких транспортних засобів не можна буде рухатись деякими дорогами за температури повітря вище +28°C.

Що робити водіям у період спеки

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, що у період запроваджених змін на автомобільних дорогах державного значення та основних логістичних маршрутах буде встановлено:

відповідні дорожні знаки;

інформаційні щити.

Тим часом водіїв та перевізників просять:

враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів;

дотримуватися вимог дорожніх знаків.

Уточнюється також, що на період дії обмежень будуть визначені місця тимчасового відстою великовагового транспорту (де водії зможуть дочекатись більш сприятливих для продовження руху умов).

Їх будуть визначати - спільно - Національна поліція, Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), місцеві органі влади та власники об'єктів дорожнього сервісу.

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На кого "літні" обмеження не поширюються

Запроваджені по Україні на тлі спеки обмеження щодо руху не поширюватимуться на водіїв транспортних засобів, які: