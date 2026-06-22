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В Украине ограничивают движение фур и грузовиков: кого и когда будут останавливать

18:24 22.06.2026 Пн
3 мин
Кто сможет ехать даже во время запрета движения?
aimg Ирина Костенко
В Украине ограничивают движение фур и грузовиков: кого и когда будут останавливать Летняя жара влияет даже на движение некоторого транспорта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Украине вводят "летние" ограничения движения для большегрузного транспорта. Однако некоторых водителей такие сезонные изменения не касаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины в Facebook.

Главное:

  • Кого ограничивают: тяжеловесный транспорт с фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн.
  • При каких условиях: когда температура воздуха ожидается выше +28°C.
  • Где именно: на автомобильных дорогах государственного значения и основных логистических маршрутах.
  • Причины: при высоких температурах асфальтобетонное покрытие становится более уязвимым к нагрузкам.
  • Кого не касается: военных, перевозчиков опасных и скоропортящихся грузов, живых животных или птицы, транспорта, который ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций.

Где именно и зачем вводят ограничения

Украинцам рассказали, что сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта введены:

  • на дорогах государственного значения;
  • в связи с повышением температуры воздуха;
  • для сохранения дорожного покрытия в условиях жары.

"Ведь при высоких температурах асфальтобетонное покрытие становится более уязвимым к нагрузкам", - объяснили в Госагентстве.

В Украине ограничивают движение фур и грузовиков: кого и когда будут останавливатьВ Украине вводят "летние" ограничения движения для некоторого транспорта (инфографика: facebook.com/agency.for.restoration)

Кого касаются изменения и при каких условиях

Специалисты объяснили , что введенные ограничения касаются:

  • тяжеловесных транспортных средств;
  • если их фактическая масса превышает 24 тонны;
  • если нагрузка на ось - более 7 тонн.

Водителям таких транспортных средств будет запрещено двигаться по некоторым дорогам при температуре воздуха выше +28°C.

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Что делать водителям в период жары

В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры сообщили, что в период действия введенных изменений на автомобильных дорогах государственного значения и основных логистических маршрутах будут установлены:

  • соответствующие дорожные знаки;
  • информационные щиты.

Тем временем водителей и перевозчиков просят:

  • учитывать временные ограничения при планировании маршрутов;
  • соблюдать требования дорожных знаков.

Уточняется также, что на период действия ограничений будут определены места временного отстоя большегрузного транспорта (где водители смогут дождаться более благоприятных для продолжения движения условий).

Их будут определять - совместно - Национальная полиция, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), местные органы власти и владельцы объектов дорожного сервиса.

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На кого "летние" ограничения не распространяются

Введенные по Украине на фоне жары ограничения на движение не будут распространяться на водителей транспортных средств, которые:

  • ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций;
  • перевозят опасные грузы;
  • перевозят скоропортящиеся грузы;
  • перевозят живых животных и птицу;
  • осуществляют военные перевозки;
  • транспортируют грузы для нужд обороны.

Напомним, ранее мы рассказывали о важных изменениях для водителей - кто теперь может ездить на агротехнике без спецправ и как долго.

Кроме того, мы объясняли, в какие часы и дни лучше всего пересекать границу, чтобы не застрять в очередях (по информации ГПСУ).

Читайте также, что (по информации патрульных), должен иметь в машине каждый водитель.

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