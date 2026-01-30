ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Взяли полонених та цінні розвіддані: ЗСУ зірвали наступ під Куп'янськом (відео)

Україна, П'ятниця 30 січня 2026 18:04
UA EN RU
Взяли полонених та цінні розвіддані: ЗСУ зірвали наступ під Куп'янськом (відео) Фото: ЗСУ зупинили прорив противника під Куп’янськом-Вузловим (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Сили оборони успішно відбили атаку ворога на Куп’янськ-Вузловий. Полонені, евакуйована цивільна та цінні розвіддані стали результатом цієї операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 151 окремого розвідувального батальйону Угруповання об'єднаних сил .

"Під час спроби ворога прорвати оборону на напрямку Куп’янська-Вузлового розвідувальний батальйон дав організовану відсіч", - розповіли військові.

Оборонці наголосили, що в результаті операції було взято полонених, евакуйовано цивільну особу, здобуто розвіддані, які дозволили знищити значну групу окупантів.

"Системна взаємодія підрозділів УОС позбавляє ворога ініціативи, ресурсів та можливостей для наступу", - підкреслили в ЗСУ.

Ситуація в Куп'янську

Нагадаємо, нещодавно російські війська самі загнали свій 122-й мотострілецький полк у пастку в районі Куп’янська. Формально ця територія за їхніми документами вже нібито "захоплена", але насправді там тривають бої.

За словами агента-партизана всередині 122-го полку ЗС РФ, на Куп’янському напрямку для підрозділу склалася критична ситуація. Щоб швидше доповісти Кремлю про "успіхи", командування полку відзвітувало про нібито "взяття під контроль" кількох позицій у місті та його околицях.

Раніше ЗСУ спростували заяви Валерія Герасимова про "захоплення" селища Куп’янськ-Вузловий російськими військами. Цей населений пункт на Харківщині не перебуває під контролем окупантів і навіть не знаходиться безпосередньо на лінії фронту.

Куп’янськ залишається під контролем українських захисників. Після грудневої операції ЗСУ місто було очищене від росіян, кількасот їхніх військових потрапили в оточення і знищуються українськими військами. Зокрема, українські захисники встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янська.

За даними українського командування, усі спроби прориву російських військ у напрямку Куп’янська закінчуються для РФ значними втратами. Місто й надалі залишається під контролем ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Куп'янськ Збройні сили України Харків Війна в Україні
Новини
Росія переорієнтувала удари на логістику під час "енергетичного перемир’я", - Зеленський
Росія переорієнтувала удари на логістику під час "енергетичного перемир’я", - Зеленський
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві