ЗСУ вибили окупантів із Тихого, що на Дніпропетровщині: відео зачистки

Українські військові звільнили село Тихе, що у Дніпропетровській області, вибивши російських окупантів із населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 67 ОМБр у Facebook.

"Офіційно заявляємо: станом на 6 грудня 2025 року населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ", - наголосили військові.

У бригаді зазначили, що завдяки чітким та злагодженим діям, ретельному плануванню й відвазі українських воїнів село Тихе було повністю зачищене від російських підрозділів.

За словами військових, 21 листопада з'явилось відео на російських пропагандистських ресурсах, де загарбники заявляли про нібито "окупацію" Тихого та Відрадного.

Нагадаємо, українські сили й надалі утримують Покровськ у Донецькій області, попри вкрай складну ситуацію на фронті.

Нещодавно німецьке видання Bild повідомило про нібито повний контроль міста російськими військами, однак Генеральний штаб ЗСУ спростував ці заяви, наголосивши, що вони не відповідають дійсності.

Речник Генштабу майор Андрій Ковальов пояснив, що окупанти скористалися густим туманом, щоб встановити свій прапор у місті та подати це як "захоплення" Покровська, проте невдовзі були змушені відступити.

Українські десантники зазначають, що туман суттєво ускладнює оборону та роботу повітряної розвідки, однак Сили оборони продовжують стримувати противника та повністю контролюють ситуацію.