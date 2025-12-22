Україна запустила нові маршрути постачання газу

Як зазначається, регулятори України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції схвалили відповідні спільні продукти бронювання потужностей для імпорту природного газу.

Головною особливістю нових маршрутів є їхня економічна привабливість. Усі оператори країн-учасниць погодили знижку 25% на стандартний місячний тариф. Більше того, "Оператор ГТС України" разом із болгарським ICGB запропонували значну для регіону знижку - 46%.

Наразі продукти доступні лише для місячного бронювання через єдиний аукціон із фіксованою ціною. Весь газ за цими маршрутами спрямовується виключно до України.

Маршрут Route 2

Цей маршрут розроблений спеціально для постачання газу з терміналу Александруполіс (Греція).

Він дозволяє транспортувати паливо через мережі Болгарії, Румунії та Молдови безпосередньо до українських сховищ. Паливо за цим маршрутом прямує: : Amfitriti (Греція) - Komotini (IGB) - Stara Zagora (Болгарія) - Negru Voda 1 / Kardam (Румунія) - Isaccea 1 / Orlovka (Україна) - Kaushany (Молдова) - Grebenyky (Україна).

На січень 2026 року було запропоновано потужність у 4,89 млн куб. м на добу. Водночас, компанії не забронювали потужності для імпорту на січень.

Маршрут Route 3

Маршрут орієнтований на імпорт газу з Азербайджану через Трансадріатичний газопровід (TAP).

Він збігається з логістикою Route 2 після точки з'єднання в Греції: Komotini (IGB вхід з TAP) - Stara Zagora (Болгарія) - Negru Voda 1 / Kardam (Румунія) - Isaccea 1 / Orlovka (Україна) - Kaushany (Молдова) - Grebenyky (Україна).

Як і в попередньому випадку, пропозиція склала 4,89 млн куб. м на добу.

22 грудня 2025 року пройшли перші аукціони з бронювання потужностей за спільним продуктом Route 1 - від грецького LNG-терміналу Revithoussa до України, який функціонує з липня цього року.

Водночас компанії поки не забронювали потужності на січень, що експерти пов’язують із обмеженим часом на підготовку, адже остаточні умови затвердили лише за кілька днів до торгів.

Від початку року цим маршрутом в Україну вже було поставлено понад 60 млн куб. м газу. На січень для бронювання пропонувалися потужності обсягом майже 2,3 млн куб. м на добу.