Україна домовилися з Грецією про знижку для транспортування газу. Чи допоможе це пройти зиму?

Уряд України домовився з грецькою стороною про знижку у розмірі 50% на послугу із транспортування природного газу через територію цієї країни на північ - для подальшого постачання до кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра енергетики Миколи Колісника, які він сказав під час прес-брифінгу "Стан проходження опалювального сезону 2025-2026".

Урядовець сказав, що міністерство веде переговори із сусідніми та іншими країнами та компаніями-операторами їх газотранспортних систем, щоб розширити для України можливість імпорту газу під час опалювального сезону.

"Зокрема, це з Трансбалканського газопроводу ("Вертикальний коридор" – газопровід від терміналів на узбережжі Греції, через територію Болгарії, Румунії та Молдови до України – ред.). На днях у Греції досягнуто домовленості щодо дисконту у 50% за даним тарифом, що робить його комерційно вигідним", - сказав він.

Колісник додав, що з боку трейдингових компаній вже є додаткові замовлення транспортної потужності "Вертикального кодидору" для імпорту газу в Україну.

Також українська сторона веде перемовини із оператором польської ГТС, компанією GAZ-SYSTEM для гарантування можливості імпорту газу з Польщі.

"Ми маємо гарантовану потужність входу природного газу в ГТС України за всіма напрямками. Це гарантія того, якщо ворог буде продовжувати атаки, ми зможемо отримати цю молекулу із різних напрямків", - пояснив заступник міністра енергетики.