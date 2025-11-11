Україна домовилися з Грецією про знижку для транспортування газу. Чи допоможе це пройти зиму?
Уряд України домовився з грецькою стороною про знижку у розмірі 50% на послугу із транспортування природного газу через територію цієї країни на північ - для подальшого постачання до кордону України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра енергетики Миколи Колісника, які він сказав під час прес-брифінгу "Стан проходження опалювального сезону 2025-2026".
Урядовець сказав, що міністерство веде переговори із сусідніми та іншими країнами та компаніями-операторами їх газотранспортних систем, щоб розширити для України можливість імпорту газу під час опалювального сезону.
"Зокрема, це з Трансбалканського газопроводу ("Вертикальний коридор" – газопровід від терміналів на узбережжі Греції, через територію Болгарії, Румунії та Молдови до України – ред.). На днях у Греції досягнуто домовленості щодо дисконту у 50% за даним тарифом, що робить його комерційно вигідним", - сказав він.
Колісник додав, що з боку трейдингових компаній вже є додаткові замовлення транспортної потужності "Вертикального кодидору" для імпорту газу в Україну.
Також українська сторона веде перемовини із оператором польської ГТС, компанією GAZ-SYSTEM для гарантування можливості імпорту газу з Польщі.
"Ми маємо гарантовану потужність входу природного газу в ГТС України за всіма напрямками. Це гарантія того, якщо ворог буде продовжувати атаки, ми зможемо отримати цю молекулу із різних напрямків", - пояснив заступник міністра енергетики.
Нагадаймо, в кінці травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила спільний продукт "Оператора ГТС України" та операторів газотранспортних систем Молдови, Румунії та Болгарії, який представляв спеціальний тариф на транспортування газу, щоб покращити комерційну привабливість Трансбанканського маршруту.
В кінці липня була укладена перша угода між "Нафтогазом України" та азербайджанською компанію SOCAR для транспортування газу цим газопроводом.
Після цього була серія атак на інфраструктуру української ГТС в Одеській області, яка забезпечує транспортування газу із "Вертикального коридору".
На почату листопада Україна відновила імпорт газу Трансбалканським маршрутом. Станом на 5 листопада, імпорт ресурсу цим маршрутом становив 1,1 млн кубічних метрів.