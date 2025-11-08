Дев’ятий удар по об’єктах "Нафтогазу": РФ пошкодила підприємства теплопостачання

У ніч проти 8 листопада російські війська знову атакували газову інфраструктуру України. Це вже дев’ятий масований обстріл енергооб’єктів із початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Як повідомив очільник Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький, ворог цілеспрямовано б’є по підприємствах, які забезпечують українців газом і теплом. Внаслідок чергової атаки зафіксовані влучання та пошкодження виробничого обладнання.

На жаль, один працівник компанії отримав поранення. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

На місцях ударів працюють рятувальні служби. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці "Нафтогазу" розпочнуть відновлення пошкоджених об’єктів.

"Черговий акт тероризму. Дякуємо силам ППО: кожна збита ціль - це передусім врятовані життя", - зазначив Сергій Корецький.

Обстріл РФ України 8 листопада

У ніч на 8 листопада Росія знову здійснила масований обстріл території України, застосувавши дрони та ракети. Про вибухи повідомляли мешканці Дніпра, а також Харківської та Сумської областей.

Унаслідок ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Кременчук і Горішні Плавні в Полтавській області повністю залишилися без електропостачання.

Місцева влада вживає всіх необхідних заходів для підтримки роботи систем водопостачання, водовідведення та опалення навіть за відсутності електроенергії. Для жителів розгортаються пункти незламності.

Також російські війська обстріляли передмістя Харкова. Через наслідки атаки у місті виникли перебої з електрикою та водою, метро тимчасово не працює. У деяких районах зафіксовано проблеми з водопостачанням, а тролейбусні маршрути замінені автобусами.