ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Україна відновила імпорт газу Трансбалканським коридором

Середа 05 листопада 2025 14:07
UA EN RU
Україна відновила імпорт газу Трансбалканським коридором Фото: Україна відновила імпорт газу Трансбалканським коридором (facebook.com/gas.tso.ua)
Автор: Константин Широкун

Україна відновила імпорт газу через південний Трансбалканський маршрут після різкого посилення російських атак на газову та енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з відкритими даними, Україна отримає 1,1 млн кубічних метрів газу з Трансбалканського маршруту в середу, після імпорту 0,78 млн куб. м у вівторок. Маршрут з'єднує Україну з терміналами ЗПГ у Греції через Молдову, Румунію та Болгарію.

Українська енергетична консалтингова компанія ExPro минулого місяця повідомила, що грецька DEPA Commercial, D.Trading – дочірня компанія ДТЕК – та швейцарська Axpo Trading забронювали потужності для імпорту газу з Греції до України з щоденним обсягом 0,6 млн кубічних метрів.

Україна також імпортує близько 23 млн кубічних метрів газу щодня іншими маршрутами, включаючи майже 10 млн кубічних метрів з Угорщини, близько 8 млн кубічних метрів з Польщі та близько 5 млн кубічних метрів зі Словаччини.

Трансбалканський маршрут не використовувався у вересні та жовтні, а до цього працював лише в липні та серпні.

Трубопровід не користувався попитом через високу вартість транзиту газу через чотири країни. Однак, за словами ExPro, зниження тарифів молдавськими та румунськими операторами допомогло збільшити бронювання потужностей у листопаді.

Імпорт газу до України

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.

Також повідомлялось, що Україна веде переговори з Азербайджаном щодо укладання довгострокового контракту на постачання газу Трансбалканським коридором.

Окрім того, у липні НАК "Нафтогаз Україна" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR. Тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГТС ДТЕК Газ
Новини
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце