Украина запустила новые маршруты поставок газа

Как отмечается, регуляторы Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции одобрили соответствующие совместные продукты бронирования мощностей для импорта природного газа.

Главной особенностью новых маршрутов является их экономическая привлекательность. Все операторы стран-участниц согласовали скидку 25% на стандартный месячный тариф. Более того, "Оператор ГТС Украины" вместе с болгарским ICGB предложили значительную для региона скидку - 46%.

Сейчас продукты доступны только для месячного бронирования через единый аукцион с фиксированной ценой. Весь газ по этим маршрутам направляется исключительно в Украину.

Маршрут Route 2

Этот маршрут разработан специально для поставок газа из терминала Александруполис (Греция).

Он позволяет транспортировать топливо через сети Болгарии, Румынии и Молдовы непосредственно в украинские хранилища. Топливо по этому маршруту следует: : Amfitriti (Греция) - Komotini (IGB) - Stara Zagora (Болгария) - Negru Voda 1 / Kardam (Румыния) - Isaccea 1 / Orlovka (Украина) - Kaushany (Молдова) - Grebenyky (Украина).

На январь 2026 года была предложена мощность в 4,89 млн куб. м в сутки. В то же время, компании не забронировали мощности для импорта на январь.

Маршрут Route 3

Маршрут ориентирован на импорт газа из Азербайджана через Трансадриатический газопровод (TAP).

Он совпадает с логистикой Route 2 после точки соединения в Греции: Komotini (IGB вход из TAP) - Stara Zagora (Болгария) - Negru Voda 1 / Kardam (Румыния) - Isaccea 1 / Orlovka (Украина) - Kaushany (Молдова) - Grebenyky (Украина).

Как и в предыдущем случае, предложение составило 4,89 млн куб. м в сутки.

22 декабря 2025 года прошли первые аукционы по бронированию мощностей по совместному продукту Route 1 - от греческого LNG-терминала Revithoussa в Украину, который функционирует с июля этого года.

В то же время компании пока не забронировали мощности на январь, что эксперты связывают с ограниченным временем на подготовку, ведь окончательные условия утвердили лишь за несколько дней до торгов.

С начала года по этому маршруту в Украину уже было поставлено более 60 млн куб. м газа. На январь для бронирования предлагались мощности объемом почти 2,3 млн куб. м в сутки.