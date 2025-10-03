Росія завдала наймасштабнішого удару по газовій інфраструктурі України від початку війни
У ніч на 3 жовтня російські війська здійснили наймасштабнішу атаку по газовидобувній інфраструктурі України від початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".
"Ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни", - заявили в "Нафтогаз".
У ніч на 3 жовтня по об’єктах "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них - балістичні, і 60 дронів.
"Частину вдалося збити. На жаль, не всі. Внаслідок цієї атаки, значна кількість наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань - критичні", - додали в компанії.
Очільник групи "Нафтогаз" Сергій Корецький зауважив, що нині триває ліквідація наслідків удару.
"Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети", - зазначив він.
Атака на Україну
Нагадаємо, в ніч з 2 на 3 жовтня Росія здійснила черговий комбінований удар по території України.
Вибухи пролунали у Полтаві, Дніпрі, Одесі та кількох інших областях.
На Полтавщині основною ціллю атаки стали об'єкти енергетики.
Як повідомили у Міністерстві енергетики, росіяни били ракетами та дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України. Під удар потрапили, зокрема, й об’єкти газотранспортної системи.
