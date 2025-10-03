Росія завдала наймасштабнішого удару по газовій інфраструктурі України від початку війни

У ніч на 3 жовтня російські війська здійснили наймасштабнішу атаку по газовидобувній інфраструктурі України від початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Нафтогаз ".

"Ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни", - заявили в "Нафтогаз".

У ніч на 3 жовтня по об’єктах "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них - балістичні, і 60 дронів.

"Частину вдалося збити. На жаль, не всі. Внаслідок цієї атаки, значна кількість наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань - критичні", - додали в компанії.

Очільник групи "Нафтогаз" Сергій Корецький зауважив, що нині триває ліквідація наслідків удару.

"Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети", - зазначив він.