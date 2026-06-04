Україна запропонувала Німеччині "ракетний бартер" задля Patriot, - Bloomberg

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів Patriot зі своїх запасів уже цього року. Київ пропонує Берліну унікальну схему обміну для посилення захисту від російських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Деталі пропозиції та умови обміну

За даними джерел видання, Україна запропонувала угоду, за якою вона хоче отримати дефіцитні ракети-перехоплювачі негайно. Натомість Київ зобов'язується передати Німеччині ракети, виробництво яких очікується в майбутньому.

Уряд Німеччини наразі вивчає цей запит і ще не ухвалив остаточного рішення. Очікується, що офіційне оголошення Берліна може пролунати незадовго до або безпосередньо під час саміту НАТО в липні.

Речник Міноборони Німеччини відмовився від коментарів, а речник президента України зазначив, що для перевірки інформації потрібен час.

Чому ракети потрібні терміново

Потреба у посиленні протиповітряної оборони є критичною через постійні атаки Росії на українську критичну та військову інфраструктуру.

Зазначається, що скорочення європейських арсеналів ускладнює пошук озброєння, і Німеччина наразі є єдиною країною ЄС, спроможною зробити вагомий внесок.

Україна продовжує покладатися на США, проте конфлікт на Близькому Сході частково змістив фокус уваги Вашингтона.

"Ми сьогодні не в центрі уваги - Іран - це питання номер один, а потім йде Україна. На жаль, ми стоїмо в черзі на ці війни", - заявив президент Володимир Зеленський у середу під час спільної пресконференції з Генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент також піддав критиці українських посадовців за повільні дії у питанні забезпечення ППО та пригрозив кадровими перестановками у разі відсутності прогресу.